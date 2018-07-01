В Китае в промзоне в провинции Сычуань прогремел взрыв: погибли 19 человек

В миреВ Китае в промзоне в провинции Сычуань прогремел взрыв: погибли 19 человек
Дата публикации: Вчера, 10:39 Просмотрено: 91
В Китае на территории промышленной зоны "Янчунь" города Ибинь (провинция Сычуань) на юго-западе страны произошел взрыв. В результате 19 человек погибли, еще 12 получили ранения, сообщает телеканал CGTN.
По данным властей, инцидент произошел в четверг, 12 июля, в 18:30 по местному времени (13:30 по Москве).
Пострадавшие госпитализированы. Сообщается, что все раненые в стабильном состоянии, их жизни ничего не угрожает.
На месте взрыва работают спасатели и представители местных властей. Полиция выясняет причины инцидента.
Между тем в Сети появились многочисленные фотографии и видео с места взрыва. На них видно, как горят промышленные постройки, а над районом поднимается большой столб дыма.