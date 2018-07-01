На 28 предприятиях общественного питания Ида-Вирумаа из 72 проверенных работников 12 оказались незарегистрированными

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Сотрудники налогово-таможенного департамента (MTA) в июне посетили в Ида-Вирумаа 28 предприятий общественного питания и установили, что из 72 проверенных работников 12 оказались незарегистрированными.

Иллюстративное фото.

Сотрудники MTA побывали в 20 кафе и барах в города уезда и на одном летнем фестивале, два из посещенных ими кафе прислали графики работы, по которым на обоих предприятия были выявлены еще три незарегистрированных работника, сообщил в понедельник BNS департамент.

По словам руководителя подразделения налогового аудита MTA Кюлли Койдумяэ, недопустимо, что до сих пор находятся предприятия с незарегистрированными работниками. “Будем с такими предприятиями работать и дальше и будем следить за их налоговым поведением, до хе пор, пока их декларации и выплаты работникам не будут приведены в порядок”,- сказала Койдумяэ.

На летнем фестивале выяснилось, что некоторые работники были зарегистрированы непосредственно перед запросом MTA по регистру. Проверка выявила еще 25 регистраций. На одной фирме были незарегистрированными четыре работника, в их отношении начато дело. Еще в четырех коммерческих обществах уровень зарплат был ниже среднего регионального и среднего по отрасли, одним предприятием не были поданы декларации по подоходным налогам и социальным платежам.

Департамент начал в июле кампанию надзора по всей Эстонии за ситуацией с выплатами зарплат в конвертах и будет больше прежнего уделять этому внимание в маленьких городах и поселках.

BNS