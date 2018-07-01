Марина Кальюранд: Запугивание русскоязычных людей ни к чему не приведет

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«Русские, живущие в Эстонии, не должны жить в страхе, что им запретят получать образование на родном языке», - сказала Марина Кальюранд на собрании Совета уполномоченных Социал-демократической партии. По словам Кальюранд, ни одному политику не позволительно заниматься запугиванием своего народа, передала в субботу BNS пресс-служба партии.

«Мне посчастливилось родиться в двуязычном Таллинне. Мой родной язык был и остается русский, но я ходила в эстонский детский сад и эстонскую школу. Я боюсь, что если бы я родилась в Нарве, то, скорее всего, я бы сегодня не говорила по-эстонски, - привела пример из своей жизни Кальюранд. - Конечно же, русскоязычные дети должны начинать учить эстонский язык как можно раньше, но для этого государство должно создать необходимые условия, принять на работу больше учителей. Нынешняя ситуация, при которой люди должны стоять в очереди, чтобы попасть на курсы эстонского, ненормальна».

«У русских людей должно сохраниться чувство уверенности в том, что у них не отнимут право учить творчество Пушкина на родном языке. Но предстоит провести и более эффективную разъяснительную работу, прежде всего, с родителями – в будущем у ваших детей, если они станут двуязычными, будут гораздо более сильные козыри в кармане », - объяснила политик.

В субботу в уезде Ляэне-Вирумаа собрался Совет уполномоченных социал-демократов. Однопартийцы обсудили подготовку к парламентским выборам и продолжили работу над предвыборной программой. Также на заседании Совета уполномоченных состоялись дебаты лидера партии Евгения Осиновского и новоиспеченного социал-демократа Марины Кальюранд.

BNS

Рыйвас: знать эстонский язык — не наказание, а возможность

Taavi Rõivas. Foto: Madis Veltman

Бывший премьер-министр Таави Рыйвас считает, что Марина Кальюранд своими высказываниями о том, что русские жители Эстонии не должны постоянно бояться запрета образования на их родном языке, преувеличивает.

”В отличие от того режима, во время которого нам ”посчастливилось” ходить в школу, в системе образования Эстонской Республики вопрос заключается не в запрещении русского языка, а во всеобщем эстоноязычном образовании. ЭР не сравнима с оккупационной властью, а Пушкина в будущем на русском языке смогут изучать как русско-, так и эстоноязычные дети”, — написал Рыйвас в соцсетях.

”Знать эстонский язык для людей с другим родным языком, которые считают Эстонию своим домом, — не наказание, а возможность улучшить свои возможности в общественной и трудовой жизни. Держать людей в разных языковых пространствах, как ни крути, неумно”.