Россия проиграла Хорватии по пенальти в 1/4 финала ЧМ

ЧМ по футболу в России

Дата публикации: Вчера, 09:02 Просмотрено: 130

Сборная России проиграла Хорватии в четвертьфинале чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Фото: Александр Вильф

Счет на 31-й минуте открыл Денис Черышев. Спустя восемь минут хорваты ответили голом Андрея Крамарича. В основное время команды выявить победителя не сумели. Уже в дополнительное время усилиями Домагоя Виды хорваты вышли вперед. На 115-й минуте Марио Фернандес замкнул передачу Алана Дзагоева со штрафного, сделав счет 2:2. В серии послематчевых пенальти Хорватия победила со счетом 4:3.

Сборная Хорватии пробилась в полуфинал чемпионата мира впервые с 1998 года. На турнире во Франции хорватам удалось занять третье место.

В полуфинале турнира Хорватия сыграет со сборной Англии. Матч состоится 11 июля в Москве. Встреча начнется в 21:00 по московскому времени. В другом полуфинале встретятся команды Бельгии и Франции.

Чемпионат мира продлится до 15 июля. Финал мундиаля пройдет на стадионе «Лужники».

Источник Лента.ру