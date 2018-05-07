Путин определился с кандидатурой премьера

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Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия на назначение его председателем правительства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Россия. Москва. Бывший канцлер Германии, председатель совета директоров компании Nord Stream AG Герхард Шредер, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой, вдова первого президента России Наина Ельцина (слева направо на первом плане), патриарх Московский и всея Руси Кирилл (слева на втором плане) на церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце. Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС/Предоставлено Фондом ВАРП

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова, депутаты рассмотрят кандидатуру Медведева на заседании 8 мая.

Такое заявление Путин сделал через несколько часов после инаугурации. После вступления главы государства в должность, по закону, прежнее правительство уходит в отставку.

До назначения нового правительства предыдущий состав будет работать в статусе исполняющих обязанности.

Медведев возглавлял кабинет министров в течение всего предыдущего шестилетнего срока Путина на посту президента.

Источник: Лента.ру