В 2162 толоках "Сделаем!" приняли участие 51 104 человека

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В состоявшихся в субботу 2162 толоках Дня полезных дел "Сделаем!" приняли участие 51 104 человека, то есть 3,9 процента населения Эстонии.

"Каждый, у кого было хотя бы малейшее желание, мог вместе с другими на толоках принести свой подарок Эстонии», - сказал руководитель Дня полезных дел, председатель Фонда природы Эстонии Тармо Тюйр.

За пределами Эстонии были организованы три толоки: в Канаде, Франции и Хорватии.

Väljaspool Eestit korraldati kolm talgut: Kanadas, Prantsusmaal ja Horvaatias.

BNS