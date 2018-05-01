Евгений Осиновский приступил к работе на посту лидера парламентской фракции соцдемов

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Сегодня депутаты Рийгикогу от социал-демократов на фракционном собрании единодушно поддержали кандидатуру Евгения Осиновского на пост главы фракции.

Депутатские полномочия Осиновского были восстановлены на прошлой неделе, когда он передал портфель министра здоровья и труда Рийне Сиккут.

Вице-председателями фракции продолжат работать Лийза Овийр и Хельо Пикхоф.

Пресс-релиз СДП