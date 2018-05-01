Евгений Осиновский приступил к работе на посту лидера парламентской фракции соцдемов

ОфициальноЕвгений Осиновский приступил к работе на посту лидера парламентской фракции соцдемов
Дата публикации: Сегодня, 14:05 Просмотрено: 74
Сегодня депутаты Рийгикогу от социал-демократов на фракционном собрании единодушно поддержали кандидатуру Евгения Осиновского на пост главы фракции.
Депутатские полномочия Осиновского были восстановлены на прошлой неделе, когда он передал портфель министра здоровья и труда Рийне Сиккут.
Вице-председателями фракции продолжат работать Лийза Овийр и Хельо Пикхоф.
Пресс-релиз СДП