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ОфициальноЕвгений Осиновский приступил к работе на посту лидера парламентской фракции соцдемов

Дата публикации: Сегодня, 14:05 Просмотрено: 74

Евгений Осиновский приступил к работе на посту лидера парламентской фракции соцдемов

Сегодня депутаты Рийгикогу от социал-демократов на фракционном собрании единодушно поддержали кандидатуру Евгения Осиновского на пост главы фракции.

Депутатские полномочия Осиновского были восстановлены на прошлой неделе, когда он передал портфель министра здоровья и труда Рийне Сиккут.

Вице-председателями фракции продолжат работать Лийза Овийр и Хельо Пикхоф.

 

Пресс-релиз СДП

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