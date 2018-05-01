Путин через день после жестких разгонов митингов похвалил правительство за "открытость и настрой на диалог" с людьми

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Президент России Владимир Путин поздно вечером в воскресенье, за день до своей инаугурации, провел встречу с членами правительства в Кремле, выступив перед ними с речью о "значимых результатах", достигнутых за время его третьего срока во главе страны. Отдельно Путин подчеркнул "огромную заслугу" в развитии государства премьер-министра Дмитрия Медведева, который, по его словам, сделал "открытость и настрой на диалог" отличительной чертой нынешнего правительства.

"Перед правительством, исполнительной властью в целом стоял широчайший круг проблем и вопросов - от текущих до совершенно нестандартных, часто экстренных. Нужны были твердость и последовательность, готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения на основе современных подходов. Все эти качества вы, безусловно, проявили. Работали достойно, как настоящая команда", - похвалил Путин членов кабмина, которые в понедельник в полном составе уходят в отставку (цитата с сайта Кремля).

По словам президента, основные направления работы были связаны с реализацией "майских указов" 2012 года. Путин отметил, что "не всех показателей удалось достичь с точностью до запятой", однако "так всегда бывает, когда берешься за масштабный долгосрочный проект". "Ощутимые результаты, динамика, изменения есть. Стратегический вектор развития задан правильно", - выразил уверенность российский лидер.

Важнейшим результатом он назвал "рост зарплат в бюджетной сфере, повышение авторитета и престижа труда учителя, врача, работников других сфер, которые определяют будущее страны". А ключевая задача на ближайшие годы, по его мнению, - это "уверенное повышение" реальных доходов россиян. "Для этого сейчас есть хорошая база", - считает президент.

"Отличительной чертой нынешнего правительства стали открытость и настрой на диалог, конструктивное взаимодействие с парламентом и регионами, опора на гражданское общество, выстраивание механизмов обратной связи и стремление поддержать, расширить вовлеченность людей в дела страны. Важно сохранить и развивать такие современные подходы и в целом обеспечить преемственность работы, преемственность и последовательность развития страны, в том числе четкий рабочий ритм в предстоящий период формирования нового правительства", - добавил Путин.

Отметим, что субботняя попытка россиян проявить свою гражданскую позицию закончилась жесткими задержаниями более 1,5 тысячи человек, многие из которых молниеносно были приговорены судами к арестам и штрафам. Задержания сопровождались избиением людей дубинками, а в автозаках оказывались малолетние школьники, которых из отделений потом забирали родители. В Москве к разгону протестов присоединились спонсируемые мэрией казаки, вооруженные нагайками. Сотрудники Росгвардии и полиции не только не мешали им бить демонстрантов, но и фактически защищали их от ответных действий.

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