Суды Петербурга за день арестовали несколько десятков участников акции Навального

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Районные суды Санкт-Петербурга в течение воскресенья рассмотрели 70 дел в отношении участников организованной политиком Алексеем Навальным акции "Он нам не царь". Подавляющее число демонстрантов услышало обвинительные приговоры по административным статьям, а больше половины из них отправлены за решетку на несколько суток, следует из заявление Объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

ТАСС передает, что в общей сложности в суды поступило 90 дел по статьям "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции" (часть 1 статьи 19.3 КоАП РФ) и "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (части 5 и 8 статьи 20.2 КоАП). 67 человек получили штрафы в размере от 1 тысячи до 15 тысяч рублей, троих приговорили к общественным работам, 39 человек получили сроки арестов от 1 до 10 суток.

Однако некоторым участникам были назначены более суровые наказания. Так, Красногвардейский районный суд оштрафовал двух активистов - Игоря Щербакова и Сергея Беляева - на 150 тысяч рублей, отправив их под арест на 10 суток. Калининский районный суд на 15 суток арестовал волонтера группы помощи задержанным Александра Белозерова по статье 19.3 КоАП и оштрафовал его на 170 тысяч рублей по части 8 статьи 20.2 КоАП. По данным "Медиазоны", его задержали, когда он пытался передать задержанным инструкцию, как себя вести в отделе и как связаться с правозащитниками.

"Фонтанка" отмечает, что девять суток в камере проведет координатор движения "Весна" Анастасия Кадетова: 5 суток за участие в митинге (20.2 КоАП) и еще 4 дня за неповиновение полиции.

Отметим, что задержанному во время акции в Петербурге Михаилу Цакунову в воскресенье вечером предъявили обвинение в применении опасного для жизни насилия к сотруднику полиции (часть 2 статьи 318 УК). По версии правоохранителей, он нанес несколько ударов по лицу младшему сержанту полиции, выбив у него зуб.

Правозащитники из "Открытой России" утверждают, что никаких доказательств вины Цуканова нет, все дело строится на показаниях полицейского. "ОМОН налетел на 25-летнего Михаила Цуканова, когда он вместе с друзьями стоял на Дворцовой площади со сдутой желтой уткой, которую нашел у дворников. После этого всех задержали, и уже в отделении Михаил узнал, что кому-то из сотрудников якобы выбили зуб", - подчеркнули в "Открытой России".

Более того, Цакунов никогда не участвовал в акциях протеста и не собирался на митинг 5 мая. "Никогда не думал, что в моей жизни будет такая ситуация, что, ничего не сделав, я окажусь в тюрьме", - передал слова молодого человека адвокат. Мера пресечения в его отношении будет избрана судом в понедельник, 7 мая.

В общей сложности в отделения в субботы были доставлены 204 человека. Двоих отпустили со штрафами за нарушение ПДД, 11 несовершеннолетних уехали домой с родителями. В МВД утверждали, что в митинге принимали участие две тысячи человек. Судя по фотографиям и видеозаписям, оценка может быть существенно занижена.

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