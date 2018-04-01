В Кремле считают, что заявление Земана о "Новичке" подтверждает "авантюрность" дела Скрипаля

Дата публикации: Сегодня, 16:51 Просмотрено: 87

Признание президента Чехии Милоша Земана в том, что на территории его страны производился и тестировался нервно-паралитический газ А230, относящийся к семейству "Новичок", подтверждает провокационный характер дела об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в пятницу, 4 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это лишняя красноречивая иллюстрация той несостоятельной позиции, которую продемонстрировали власти Великобритании, руководство Великобритании. Это еще одно подтверждение абсолютной провокационности и авантюрности всей истории со Скрипалями", - сказал представитель Кремля (цитата по "Интерфаксу").

"И, наверное, это все-таки еще один шаг и очередное приближение к тому моменту, когда все больше и больше стран начнут чувствовать себя втянутыми в эту авантюру", - добавил пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что Россия с большой долей уверенности высказывала предположение о том, что вещество, которым, предположительно, были отравлены Скрипали, могло производиться в разных странах мира.

В четверг президент Чехии Милош Земан признал, что в его стране проводились исследования, для которых был произведен нервно-паралитический газ А230. Это вещество относится к семейству "Новичок". По его словам, вещество в незначительном количестве производилось в Чехии и было уничтожено после проведенных тестов.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в британском городе Солсбери в критическом состоянии после отравления нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту в связи с тем, что в РФ производилось отравляющее вещество "Новичок".

Юлию Скрипаль несколько недель назад выписали из больницы, она находится в неустановленном месте под надзором британских властей. Сергей Скрипаль остается в клинике.

На брифинге в пятницу Дмитрий Песков также сообщил, что Россия не согласна с отказом властей Великобритании в консульском доступе к гражданке РФ Юлии Скрипаль и будет продолжать работу в этом направлении.

Эксперты ОЗХО в конце марта начали исследование проб вещества, которое использовалось при нападении на Скрипалей, после того как с просьбой о техническом содействии в организацию обратились власти Великобритании. ОЗХО проводила изучение проб в четырех лабораториях, аккредитованных при организации.

Комментируя итоги исследования в интервью The New York Times, глава ОЗХО Ахмет Узюмджю отметил, что при покушении на Скрипалей использовалось около 50-100 граммов жидкого отравляющего вещества. Он также сообщил, что эксперты собрали образцы вещества "Новичок" с ручки двери дома Скрипаля в Солсбери, из парка, где отец и дочь 4 марта были обнаружены в бессознательном состоянии, и еще в нескольких местах, где они побывали.

Это утверждение вызвало скептическую реакцию одного из разработчиков "Новичка" Леонида Ринка, который заявил РИА "Новости", что указанное количество подобного боевого вещества могло бы убить все население Солсбери.

www.newsru.com