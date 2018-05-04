Семь нидерландских компаний подозреваются в обходе санкций из-за моста в Крым

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Генеральная прокуратура Нидерландов заявила, что семь местных компаний находятся под следствием по подозрению в нарушении санкционного режима ЕС в отношении России, пишет РБК. В 2015 - 2017 годах эти компании поставляли тяжелую технику, которая использовалась при строительстве Крымского моста, обеспечивали ее обслуживание и ремонт. Под подозрением оказались юридические лица и руководители компаний.

"Предоставление товаров и услуг в нарушение европейских санкций нарушает установленные международные нормы", - отмечается в заявлении.

Названия голландских компаний в сообени прокуратуры не приводятся, однако источники газеты De Gelderlander сообщили о двух из них. По данным издания, речь идет, в частности, о Dematec Equipment, которая базируется в поселке Додеваард и производит промышленные молоты. Расследование газеты показало, что сотрудники этой компании присутствовали в России во время строительства моста.

Другая компания - Biljard Hydrauliek из Милсбека, которая специализируется на производстве гидравлических приводов. Она предположительно предоставила необходимые для строительства части механизма.

Если эти компании будут признаны виновными в нарушении санкций, то им как юридическим лицам могут грозить штрафы до 820 тысяч евро. Максимальное наказание физическим лицам включает штраф в размере 82 тысяч евро или лишение свободы сроком на шесть лет.

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