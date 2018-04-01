Cовет по науке и развитию: государство должно проявлять больше мудрости при заказе НИОКР

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Совет по науке и развитию (TAN) на своем заседании в среду обсудил предложения, касающиеся организации высшего образования и научных исследований, которые среди прочего предусматривают более разумный подход государства к заказу научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также необходимость развития карьерной модели в университетах.

Рабочая группа, занимавшаяся анализом организации и финансирования высшего образования и научной деятельности, подчеркнула в своем обзоре, что то, как государство использует потенциал науки для формирования своей политики, оказывает значительное влияние как на общество, так и на экономику. Поэтому государству следует более четко формулировать ожидания разных отраслей в отношении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). По словам премьер-министра Юри Ратаса, важно, чтобы цели министерств в области НИОКР были понятны, скоординированы и соответствовали главной цели - повышению качества жизни в Эстонии. «Все министерства несут ответственность за НИОКР в сфере своей юрисдикции. Поэтому я считаю важным, чтобы постановка целей государства была более ясной, а вся политика в сфере предпринимательства, науки, исследований и инноваций содержалась бы в будущем в одной единой государственной стратегии», – сказал премьер-министр.

Как следует из обзора рабочей группы, координация НИОКР между министерствами должна быть более эффективной, а использование результатов исследований – более согласованным. Среди прочего, предложения рабочей группы касаются повышения способности предприятий использовать новые знания и перехода к модели ориентированного на сотрудничество с предпринимателями университета. По оценке TAN, результат деятельности рабочей группы является достаточно зрелым для того, чтобы продолжить его обсуждение на уровне правительства. Не менее важными члены совета сочли вопросы финансирования высшего образования и консолидации учреждений, собравшиеся пожелали продолжить обсуждение этих вопросов в будущем году.

Кроме того, TAN получил на майском заседании обзор работы над новым Законом о высшем образовании. Планируемый Министерством образования и науки новый Закон о высшем образовании заменит действующие сейчас Закон об университете и Закон о прикладном высшем учебном заведении. Помимо этого, совету был предоставлен обзор ходатайства Эстонии для участия в инструменте рамочной программы Европейского союза «Горизонт 2020» по развитию высококлассных научных центров Teaming for excellence. Цель программы – создание вместе с ведущими научными учреждениями Европы передовых научных центров в странах, чей инновационный потенциал по-прежнему остается низким по сравнению с европейским передовым опытом.

Предыстория

Совет по науке и развитию (TAN) консультирует правительство республики по вопросам стратегии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Председателем совета является премьер-министр Юри Ратас, членами совета — министр предпринимательства и инфотехнологий Урве Пало, министр образования и науки Майлис Репс, министр финансов Тоомас Тынисте, а также утвержденные правительством члены Яак Авиксоо, Тоомас Луман, Гуннар Окк, Март Саарма, Оливер Вяэртныу, Тармо Соомере и Тоомас Тамсар.

Рабочая группа, координирующая вопросы организации и финансирования науки и высшего образования, была создана с целью внесения конкретных предложений по внедрению рекомендаций рапорта, составленного Советом по науке и развитию, под руководством Гуннара Окка. В задачи рабочей группы среди прочего входила оценка нынешней ситуации с конкурентоспособностью системы высшего образования и науки в Эстонии, ее потенциала развития, а также внесение предложений по улучшению ситуации. В состав рабочей группы вошли представители Министерства образования и науки, Министерства экономики и коммуникаций, Министерства финансов, Совета ректоров, Академии наук Эстонии, Эстонского союза студенческих самоуправлений, Центрального союза работодателей Эстонии, Палаты экономики услуг и Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты. Работой группы руководила Государственная канцелярия.

Коммуникационное бюро правительства