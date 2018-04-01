Решение о бесплатном проезде в уездном транспорте будут выносить местные самоуправления

Дата публикации: Сегодня, 14:04 Просмотрено: 90

Министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон в понедельник подписала постановление о ценах на билеты, которое позволит с июля этого года на уездных автобусных линиях как по-прежнему продавать пассажирам билеты, так и предлагать возможность бесплатного проезда.

Кадри Симсон: «Решение родилось в результате сотрудничества Департамента шоссейных дорог и центров общественного транспорта».

По сообщению пресс-службы министерства, утвержденная ценовая вилка не приведет к росту цен. Отмечается, что, поскольку в госбюджете преду­смотрены средства на компенсацию дохода от продажи билетов в полном объеме, то вводимая Департаментом шоссейных дорог стоимость километ­ра пути и стоимость билета выше соответствующих показателей в каждом конкретном уезде.

Кадри Симсон:

- Мы предусмотрели для всех местных центров общественного транспорта финансовые средства в объеме, который покрывает общую сумму дотации и дохода от билетов прошлого года. Таким образом, у центров имеются средства для применения бесплатного проезда. Постановление, в котором установлена наивысшая возможная цена билета, свидетельствует, однако, что у центров общественного транспорта есть возможность сохранить и прежнюю систему, то есть, по-прежнему продавать пассажирам билеты. Подобное решение родилось в результате сотрудничества Департамента шоссейных дорог и центров общественного транспорта, в общении с которыми прозвучало, что найдутся и такие центры, которые захотят сохранить нынешнюю систему. Мы хотим им предложить возможность выбора и принять решение в зависимости от потребностей своего конкретного региона.

Деньги на покрытие расходов есть

Величина дотации уездным автобусным линиям в 2017 году составила 21,7 млн евро, к которым добавились 11,4 млн евро доходов от продажи билетов и 3,2 млн евро пособий, выплаченных местными самоуправлениями.

В 2018 году размер предоставляемой из госбюджета дотации центрам общественного транспорта, составил почти 34,8 млн евро, к которым в первом полугодии добавится предполагаемый доход от продажи билетов на общую сумму в 5,7 млн евро и пособия местных самоуправлений в размере 1,6 млн евро.

Всего таким образом в 2017 году на содержание уездных автобусных линий было израсходовано почти 36,4 млн евро и в 2018 году на обеспечение с 1 июля бесплатного проезда на линиях выделяется 42,1 млн евро. Наряду с этим государство выделяет местным центрам также деньги и на уплотнение графиков автобусных маршрутов. При этом средства предусмотрены для всех, вне зависимости от того, собирается регион вводить у себя бесплатные автобусные линии или нет.

Отказ от бесплатного проезда потребуется объяснить

«Мы по-прежнему хотели бы предложить уездам бесплатный общественный транспорт, однако естественно, что мы прислушаемся к пожеланиям местных центров общественного транспорта. В свою очередь, центры общественного транспорта должны будут обосновать и объяснить Департаменту шоссейных дорог, почему они отказываются от бесплатного транспорта. В этом случае у них будет возможность продолжить обслуживание по нынешним ценам или, при желании, снизить цены. Это должно быть решение самих местных властей. Подчеркиваю, что средства на уплотнение графика на линиях есть для всех и в большем объеме, чем, например, за последние 10 лет выделялось регионам на развитие местных линий», - добавила Симсон.

«Шаг в развитии демократии»

По словам депутата Рийгикогу, члена финансовой комиссии Дмитрия Дмитриева, учитывая, что идея бесплатного уездного транспорта вызвала резонанс в обществе и критику со стороны политических оппонентов Центристской партии, то был выбран консенсусный вариант.

Дмитрий Дмитриев:

- Я считаю, это правильный шаг в развитии демократии. Государство не должно диктовать, какие услуги необходимы тому или иному самоуправлению. Сегодня мы даем им выбор, подкрепленный финансами. Например, по подсчетам Министерства экономики, расходы Центра общественного транспорта в Ида-Вирумаа составят в этом году порядка 2,5 миллиона евро, из них госдотация - 1,9 миллиона. Помимо возможности сделать уездный транспорт бесплатным государство выделит дополнительно Центрам общественного транспорта порядка 3,3 миллиона евро, чтобы можно было запустить дополнительные автобусные линии там, где это необходимо.

Дмитриев также выразил надежду на то, что руководство Центров общественного транспорта при вынесении решения о бесплатном или платном проезде будет исходить из интересов местных жителей.

По информации BNS и советника по русским СМИ

фракции Центристской партии Ольги Полиенко