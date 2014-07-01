Пять ошибок, которые подвергают опасности зрителей на ралли

Дата публикации: Сегодня, 09:36

Глава службы безопасности ралли Silveston 50 Кристьян Саарик из охранной фирмы G4S назвал основные ошибки, которые обычно совершают зрители, подвергая себя опасности.

1. Родители перебегают трассу вместе с детьми. К сожалению, это происходит каждый год: раллийный автомобиль приближается и вдруг какая-нибудьсемья решает перебежать через дорогу, подвергнув себя опасности. Если вы хотите перейти на другую сторону трассы, обратитесь за помощью кохраннику: он подскажет самое безопасное место и время для пересечения дороги.

2. Нахождение в запретной зоне, снятие оградительной ленты и запрещающих знаков. Перед стартом трассу внимательно проверяют, ее маркируютоградительной лентой и знаками «запретная зона». Это делается для того, чтобы зрители четко понимали, где они будут в безопасности, а где – вопасности. К сожалению, ради лучшего обзора некоторые любители ралли заходят в запретную зону, где очень велик риск попасть под раллийныйавтомобиль, если он вылетит с трассы. Порой люди даже убирают маркировку трассы – будто бы они не находятся в запретной зоне. В этом случаеопасность может подстерегать и их самих, и других зрителей.

3. Игнорирование сигналов охранника. Задача охранника – обеспечивать безопасность зрителей на ралли. С помощью свистка охранники предупреждают оприближающемся автомобиле, кроме того, они вмешиваются, если кто-то заходит в запретную зону или своим поведением подвергает опасности себясамого и других зрителей. К сожалению, всегда есть люди, которые игнорируют эти сигналы, создавая тем самым опасную ситуацию.

4. Злоупотребление алкоголем. У людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, чувство опасности притупляется. Кроме того, зачастуюнетрезвые компании не выполняют распоряжения охранников. Договоритесь, чтобы в группе был трезвый человек, который присмотрит за своимидрузьями и быстро вмешается, если кто-то из них выйдет на трассу.

5. Неправильная парковка. Разумеется, каждый хочет припарковать автомобиль в самом удобном месте. Машина, припаркованная в зоне действиязапрещающего знака, мешает оперативному транспорту доехать до тех, кому нужна помощь. Следуйте знакам дорожного движения и указаниямрегулировщиков: так вы не преградите путь автомобилям спасателей, скорой помощи и полиции.

Реймо Рая

руководитель коммуникационного отдела G4S Eesti