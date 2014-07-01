Пять ошибок, которые подвергают опасности зрителей на ралли

Стиль жизниПять ошибок, которые подвергают опасности зрителей на ралли
Глава службы безопасности ралли Silveston 50 Кристьян Саарик из охранной фирмы G4S назвал основные ошибки, которые обычно совершают зрители, подвергая себя опасности.
1. Родители перебегают трассу вместе с детьми. К сожалению, это происходит каждый год: раллийный автомобиль приближается и вдруг какая-нибудьсемья решает перебежать через дорогу, подвергнув себя опасности. Если вы хотите перейти на другую сторону трассы, обратитесь за помощью кохраннику: он подскажет самое безопасное место и время для пересечения дороги.
2. Нахождение в запретной зоне, снятие оградительной ленты и запрещающих знаков. Перед стартом трассу внимательно проверяют, ее маркируютоградительной лентой и знаками «запретная зона». Это делается для того, чтобы зрители четко понимали, где они будут в безопасности, а где – вопасности. К сожалению, ради лучшего обзора некоторые любители ралли заходят в запретную зону, где очень велик риск попасть под раллийныйавтомобиль, если он вылетит с трассы. Порой люди даже убирают маркировку трассы – будто бы они не находятся в запретной зоне. В этом случаеопасность может подстерегать и их самих, и других зрителей.
3. Игнорирование сигналов охранника. Задача охранника – обеспечивать безопасность зрителей на ралли. С помощью свистка охранники предупреждают оприближающемся автомобиле, кроме того, они вмешиваются, если кто-то заходит в запретную зону или своим поведением подвергает опасности себясамого и других зрителей. К сожалению, всегда есть люди, которые игнорируют эти сигналы, создавая тем самым опасную ситуацию.
4. Злоупотребление алкоголем. У людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, чувство опасности притупляется. Кроме того, зачастуюнетрезвые компании не выполняют распоряжения охранников. Договоритесь, чтобы в группе был трезвый человек, который присмотрит за своимидрузьями и быстро вмешается, если кто-то из них выйдет на трассу.
5. Неправильная парковка. Разумеется, каждый хочет припарковать автомобиль в самом удобном месте. Машина, припаркованная в зоне действиязапрещающего знака, мешает оперативному транспорту доехать до тех, кому нужна помощь. Следуйте знакам дорожного движения и указаниямрегулировщиков: так вы не преградите путь автомобилям спасателей, скорой помощи и полиции.
Реймо Рая
руководитель коммуникационного отдела G4S Eesti
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