Что кожа говорит о вашем питании?

Стиль жизниЧто кожа говорит о вашем питании?
У всех бывают дни, когда, глядя на себя в зеркало, вы искренне недоумеваете: «Что произошло с лицом за ночь?!» Вы крепко спите третью неделю, но темные отметины под глазами начинают конкурировать с пятнами панды; «подростковое» акне и «старческие» морщины, кажется, ошиблись адресом и возрастом; а сухость кожи стала хронической. Не кляните судьбу, экологию и генетику! Возможно, что причины изменений, которые происходят сейчас с вашей кожей, гораздо проще и кроются в ежедневном рационе. Поэтому первым делом пройдитесь по списку продуктов.
ЛИНИИ НА ЛБУ И ГЛУБОКИЕ МОРЩИНЫ
В вашей диете много алкоголя и сахара
«Безобидный» домашний коктейль, которым вы регулярно наслаждаетесь с подругами, или бокал вина «для сладких снов» могут быть виноваты в раннем и агрессивном появлении морщин. Будучи диуретиком, алкоголь вызывает обезвоживание организма и потерю естественной влаги. Это, в свою очередь, делает морщины более заметными и глубокими.
Если речь идет о глубоких линиях на лбу, причина может скрываться в избытке сахара. Согласно одной из дерматологических концепций, каждая часть лица связана с определенными органами. И именно лоб отражает состояние пищеварительного тракта. Сладости разрушают баланс бактерий в кишечнике, что часто приводит к неприятным вмятинам.
ВЫСЫПАНИЯ И АКНЕ
В вашей диете много простых углеводов и продуктов с высоким гликимическим индексом
Если паста, белый хлеб и круассаны регулярно числятся в списке покупок в супермаркете, не удивительно, что ваша кожа «в панике» (читай — воспалена). Гликимический индекс бутерброда за завтраком прямым образом влияет на уровень сахара в крови и выработку инсулина. В качестве альтернативы переключитесь на цельнозерновые. Согласно исследованию, опубликованному в 2015 году в американском издании Академии питания и диетологии, менее калорийная еда, может привести к уменьшению акне.
Есть мнение, что воспаления на коже (особенно, если вы к ним, в принципе, склонны), провоцирует йод и другие галогены (хлор, бром). Попадая в организм, они смешиваются с кровью и вызывают токсическое воздействие на сальные железы. Коварными элементами богаты, например, морепродукты и соевый соус. Знайте меру!
ТЕМНЫЕ КРУГИ
Вы пьете недостаточно воды
Прежде, чем браться за консилер, изучите «первоисточник». Темные круги могут быть комбинацией генетических, возрастных и жизненных факторов. С анатомической точки зрения по мере старения жировые закладки и структурные опоры вокруг глаз меняются, что позволяет увидеть больше пустот. Ключом к разгадке темных отметин могут служить не только недостаток сна или стресс, но и недобор жидкости.
По другой теории проблемы с чувствительной зоной вокруг глаз сигнализируют о том, что вам стоит сократить потребление молока. Учитывая тот факт, что у 65% взрослых людей существует та или иная форма непереносимости лактозы, звучит предположение вполне правдоподобно.
СУХАЯ КОЖА
В вашем рационе много натрия
Натрий (а не система отопления или солнце) может оказаться тем загадочным преступником, который раз за разом высушивает кожу, даже когда вы увлажняете ее по всем beauty-правилам. Когда в диете много соли, тело компенсирует это, задерживая воду, что приводит не только к легкой одутловатости и отечности, но и тотальной «засухе» — от макушки до пяток.
ЖИРНАЯ КОЖА
В вашем рационе много молочных продуктов
Если каждое утро вы просыпаетесь, будто с масляной пленкой на лице, и в течение дня вынуждены несколько раз промокать кожу матирующими салфетками, причина может крыться в избытке лактозы. По словам ученых из Американской академии питания, подростки, ежедневно пьющие обезжиренное молоко, чаще страдают от прыщей, чем те, кто к подобным продуктам равнодушен.
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