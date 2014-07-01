10 причин начинать каждый день с овсянки

Стиль жизни10 причин начинать каждый день с овсянки
Ягоды годжи, асаи и макуи, киноа — только ленивый сегодня не говорит об экзотических «продуктах здоровья». Далеко ходить не надо: вспоминаем знакомый с детства суперфуд, доступный всем и каждому, — овсянку. Есть масса способов сделать эту кашу нескучной. В обзоре ELLE — 10 причин вспомнить их немедленно и начать есть овсянку чаще.
С ОВСЯНКОЙ ЛЕГКО ХУДЕТЬ
Овсянка по своим питательным качествам ни разу не уступает другим суперфудам. Содержащийся в ней особый вид растворимой клетчатки — бета-глюкан, — помимо прочего, провоцирует выработку гормона, отвечающего за аппетит. После утренней овсянки ощущение полного желудка и сытости может длиться до нескольких часов, избавляя от пагубных перекусов и лишних калорий.
ОВСЯНКА СНИЖАЕТ ДАВЛЕНИЕ
Журнал American Journal of Clinical Nutrition обнародовал результаты тестов, согласно которым эффективность овсянки аналогична лекарствам, снижающим уровень кровяного давления. Так что как минимум гипертоникам включить незамысловатую кашу в ежедневный рацион будет не лишним.
ОВСЯНКА НАЛАЖИВАЕТ МЕТАБОЛИЗМ
Как известно, овсянка богата клетчаткой, причем как растворимой, так и нерастворимой. Первая форма улучшает микрофлору кишечника, а вторая налаживает его перистальтику.
ОВСЯНКА ОЧИЩАЕТ ОРГАНИЗМ ОТ ТОКСИНОВ
Из предыдущего пункта следует, что овсянка, с одной стороны, питает организм, а с другой, помогает ему избавиться от «мусора». Это уникальный продукт для детокса: мало того, что выводит токсины, так еще прочищает артерии от излишков жира (читай: защищает от сердечных болезней).
ОВСЯНКА ПОМОГАЕТ В БОРЬБЕ С БЕССОННИЦЕЙ И ПЛОХИМ НАСТРОЕНИЕМ
Как мы уже сказали, овес помогает выработке «гормона сытости»: он не только контролирует аппетит, но и является антидепрессантом. Более того, съеденная на ужин овсянка решит проблемы с плохим сном. Содержащийся в ней витамин B6 стимулирует мелатонин (гормон сна) и серотонин, нехватка которого ведет к бессоннице.
ОВСЯНКА РЕГУЛИРУЕТ УРОВЕНЬ САХАРА И ХОЛЕСТЕРИНА
Едва ли вы найдете другой такой продукт, который сможет, как овсянка, регулировать уровень сахара и холестерина в крови. Во-первых, у этой культуры низкий гликемический индекс, а во-вторых, та самая растворимая клетчатка позитивно влияет на уровень сахара у всех, кто ест овсянку систематически, а не только страждущих от диабета, и в довесок овес активно снижает холестерин.
ОВСЯНКА ЗАЩИЩАЕТ ОТ БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ
В межсезонье овсянка — панацея для иммунитета: все тот же бета-глюкан тренирует естественные защитные силы организма и его сопротивляемость инфекциям и вирусам.
ОВСЯНКА СНИЖАЕТ РИСК РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИИ
Ученые из Голландии и Великобритании доказали прямую связь между потреблением пищи, обогащенной клетчаткой, и снижением риска развития рака (10 граммов клетчатки снижают риск на 10%). В овсе клетчатки хоть отбавляй: богатый источник антиоксидантов защищает организм от свободных радикалов.
ОВСЯНКА УЛУЧШАЕТ КОНЦЕНТРАЦИЮ И ПАМЯТЬ
Не зря нас с дества кормят овсянкой: она помогает быстрее развиваться мозгу и центральной нервной системе. Так, содержащийся в ней кремний укрепляет нейроны, углеводы дают мозгу энергию, а витамин В1 активизирует кровоснабжение мозга, за счет чего улучшаются память и концентрация.
ОВСЯНКА — ОТЛИЧНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
Почему с овсянки лучше начинать день, а не есть ее в обед? Спортсмены знают это наверняка: овсянка — идеальный энергетик, содержащий все витамины группы B, фосфор, кальций, железо, магний, медь, калий, натрий и клетчатку, сохраняющие энергию в организме в течение длительного времени.
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