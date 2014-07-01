10 причин начинать каждый день с овсянки

Как известно, овсянка богата клетчаткой, причем как растворимой, так и нерастворимой. Первая форма улучшает микрофлору кишечника, а вторая налаживает его перистальтику.

ОВСЯНКА ОЧИЩАЕТ ОРГАНИЗМ ОТ ТОКСИНОВ

Из предыдущего пункта следует, что овсянка, с одной стороны, питает организм, а с другой, помогает ему избавиться от «мусора». Это уникальный продукт для детокса: мало того, что выводит токсины, так еще прочищает артерии от излишков жира (читай: защищает от сердечных болезней).

ОВСЯНКА ПОМОГАЕТ В БОРЬБЕ С БЕССОННИЦЕЙ И ПЛОХИМ НАСТРОЕНИЕМ

Как мы уже сказали, овес помогает выработке «гормона сытости»: он не только контролирует аппетит, но и является антидепрессантом. Более того, съеденная на ужин овсянка решит проблемы с плохим сном. Содержащийся в ней витамин B6 стимулирует мелатонин (гормон сна) и серотонин, нехватка которого ведет к бессоннице.

ОВСЯНКА РЕГУЛИРУЕТ УРОВЕНЬ САХАРА И ХОЛЕСТЕРИНА

Едва ли вы найдете другой такой продукт, который сможет, как овсянка, регулировать уровень сахара и холестерина в крови. Во-первых, у этой культуры низкий гликемический индекс, а во-вторых, та самая растворимая клетчатка позитивно влияет на уровень сахара у всех, кто ест овсянку систематически, а не только страждущих от диабета, и в довесок овес активно снижает холестерин.

ОВСЯНКА ЗАЩИЩАЕТ ОТ БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ

В межсезонье овсянка — панацея для иммунитета: все тот же бета-глюкан тренирует естественные защитные силы организма и его сопротивляемость инфекциям и вирусам.

ОВСЯНКА СНИЖАЕТ РИСК РАЗВИТИЯ ОНКОЛОГИИ

Ученые из Голландии и Великобритании доказали прямую связь между потреблением пищи, обогащенной клетчаткой, и снижением риска развития рака (10 граммов клетчатки снижают риск на 10%). В овсе клетчатки хоть отбавляй: богатый источник антиоксидантов защищает организм от свободных радикалов.

ОВСЯНКА УЛУЧШАЕТ КОНЦЕНТРАЦИЮ И ПАМЯТЬ

Не зря нас с дества кормят овсянкой: она помогает быстрее развиваться мозгу и центральной нервной системе. Так, содержащийся в ней кремний укрепляет нейроны, углеводы дают мозгу энергию, а витамин В1 активизирует кровоснабжение мозга, за счет чего улучшаются память и концентрация.

ОВСЯНКА — ОТЛИЧНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

Почему с овсянки лучше начинать день, а не есть ее в обед? Спортсмены знают это наверняка: овсянка — идеальный энергетик, содержащий все витамины группы B, фосфор, кальций, железо, магний, медь, калий, натрий и клетчатку, сохраняющие энергию в организме в течение длительного времени.

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