Дата публикации: Сегодня, 10:27

Декор мебели обоями — давно не новинка, подобный прием использовали еще старинные краснодеревщики, украшая заднюю стенку шкафов и буфетов цветной тканью или бумагой. Обновление мебели с помощью обоев имеет ряд преимуществ. Во-первых, почти всегда после ремонта остаются остатки обоев. Даже если их нет — то для декора понадобится один рулон, что не будет огромной нагрузкой на Ваш семейный бюджет. Во-вторых, сам процесс работы очень прост и не займет много времени. В-третьих, столь простое и недорогое обновление старой мебели удивительным образом преображает ее, меняя стиль и настроение согласно Вашему желанию.

Как сделать декор мебели обоями

Для работы Вам понадобится:

-обои:

-наждачка;

-грунтовка;

-обойный клей;

-лак на водной основе.

Если необходимо отреставрировать деревянную мебель или покрасить ее, сделайте это до работы с обоями. Конечно, можно сразу приклеить обои на обойный клей или обычный ПВА, тем самым упростив процесс, но возможно, что вся красота скоро отклеится. По правилам, для более длительного срока службы такого декора, необходимо зачистить деревянную поверхность, загрунтовать ее, затем наклеить обои желательно на обойный клей. Если вы оклеиваете лицевые поверхности мебели, которые будете часто трогать (ящики и дверцы), то лучше брать плотные виниловые обои, которые легко моются. Бумажные обои следует покрыть лаком на водной основе для защиты от повреждений и загрязнений. Помните, что лакировка сделает цвет обоев на пару тонов темнее. Под лак желательно нанести слой защитной прозрачной грунтовки или оставшийся обойный клей. Как вариант, можно использовать самоклеющиеся обои или делать декор салфетками в технике декупаж, что подходит для небольших площадей.

Декор фасада, боковых стенок и дверей

Оклеить обоями можно практически любую поверхность шкафа, тумбы или комода. Чаще всего оклеивают дверцы шкафа и фасады выдвижных ящиков как самый важный элемент мебели, находящийся в центре внимания. Но можно сделать и наоборот — оклеить обоями все, кроме ящиков и дверей.

Цветовое и стилистическое решение может также варьироваться. Можно использовать одинаковые обои на всех оклеиваемых поверхностях, можно чередовать разные или сделать декор в технике пэчворк, то есть оклеить разноцветными квадратами. Совершенно не обязательно, чтобы обои на мебели были в тон обоям на стене. Смело экспериментируйте с контрастом, например, для комнаты с пастельными обоями сделайте шкаф с яркими цветастыми дверцами.

Декор задней стенки стеллажей

Прекрасный прием декорирования обоями — оклеить заднюю стенку открытых шкафов и стеллажей. Производители современной мебели практически никогда не уделяют должного внимания украшению внутренних поверхностей. Согласитесь, на таком фоне любые сувениры или посуда покажутся праздничными и яркими, а сама мебель заиграет новыми красками. В данном случае лучше играть на контрасте и использовать обои, отличающиеся от тех, которыми оклеены стены. Желательно использовать обои с рисунком и узорами, особенно для мебели со светлым фасадом. Кстати, можно взять обои, которыми оклеены стены в других комнатах, такой прием поможет связать разные помещения.

Если стеллаж разделен на квадратные или прямоугольные секции, то каждую можно оклеить разными обоями, опять же создав аналог лоскутного шитья.

Декор внутреннего пространства в ящиках и за дверцами

Существует еще один прием декора мебели обоями, который используется крайне редко. Если украшение на фасаде мебели дополняет интерьер, то декор внутреннего пространства предназначен исключительно для того, чтобы порадовать пользователя. Обоями можно оклеить выдвижные ящики тумбы или комода внутри, заднюю поверхность дверей, в том числе радиусных, а также полки и внутреннюю стенку шкафа за дверцами. В этом случае выбор узора и цвета обоев зависит от Вашего гардероба и собственных предпочтений, а цвет стен в интерьере тут не играет никакого значения. Опять же, экспериментируйте с контрастом. Если у Вас в гардеробе много однотонных вещей — выбирайте обои с цветочками и орнаментами, если преобладают цветастые платья и юбки — наклейте обои в полосочку.

Источник- handmadeidea.com.ua