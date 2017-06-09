Большая часть родителей формируют финансовое поведение детей

Дата публикации: 9-06-2017, 15:33

В формировании осознанного отношения к деньгам у молодежи важную роль играет семья. Радует то, что 83 процента молодежи Эстонии подходят к планированию использования своих карманных денег осознанно.

С основными правилами мира финансов детей можно знакомить уже с детского сада. Иллюстративное фото

К советам друзей в части того, как лучше планировать свои финансы, прислушиваются 20 процентов молодежи. Советы учителей принимает во внимание 1 процент опрошенных — выяснилось из исследования, проведенного SEB в Эстонии среди приблизительно 1000 молодых людей в возрасте от 12 до 19 лет.

Исследование прокомментировала руководитель сегмента по работе с частными лицами SEB Трийн Раудсепп: ”Вовлечение детей в планирование семейного бюджета — лучший способ научить их разумному обращению с деньгами. С основными правилами мира финансов детей можно знакомить уже с 3-летнего возраста, то есть с детского сада. Семья и общество играют в этом существенную роль.

Положительным является и то, что наши банки в добровольном порядке проводят в школах два раза в год уроки финансовой грамотности. Это значительно повысило осведомленность в области финансов как детей, так и их родителей”.

Исследование показало также, что родителей не очень интересует, на что подростки тратят свои карманные деньги. Всего 22 процента молодежи указали в исследовании, что родители планомерно интересуются их расходами. Родители приблизительно 60 процентов опрошенных интересуются их расходами только когда дети спрашивают деньги на свои карманные расходы.

”Вовлеченность родителей в финансовые решения детей определенно должна быть выше. Научив самостоятельно планировать свои финансы, родитель воспитывает у ребенка чувство ответственности и самостоятельности”, — добавила Трийн Раудсепп.

Целью исследования SEB было выяснить первичные привычки обращения с деньгами среди молодежи и выявить основные проблемы. Результаты исследования поддерживают план банка еще более расширить инициативу проведения уроков финансов в школах Эстонии.