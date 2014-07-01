Камнепад: 7 идей оформления интерьера галькой

Дата публикации: Сегодня, 11:13

Душа человека постоянно тянется к природе. Многие мечтают о комфортном и красивом доме, хотят превратить его в уголок отдыха и покоя. Этим объясняется повышенный спрос на натуральные материалы в оформлении интерьера и на модный нынче экостиль.

В последнее время большой интерес дизайнеры проявляют к гальке – как к речной, так и к морской. Благодаря своим разнообразным формам, размерам, приятной шероховатой или гладкой текстуре, блеску, а также естественным цветам она прекрасно подходит для декорирования дома.

Применение гальки

Есть мнение, что галька уместна только во дворе, а для комнат не подходит. Но это не так. В Средиземноморье, например, этот материал с давних пор применяли для выкладывания полов не только возле дома, но и в помещениях.

Сегодня галькой облицовывают стены, полы в ванных комнатах, вокруг каминов, бассейнов. Она выступает в качестве защитного материала на кухонных панелях. Из нее делают салфетки и напольные коврики, украшают ею арки, подиумы, зеркала, цветочные горшочки, стулья.

Небольшие гладкие камешки прекрасно сочетаются с различными материалами и текстурами, особенно с деревом, стеклом, ракушками, кафельной плиткой. Это универсальный элемент декора, подходящий для украшения пространства гостиной, кухни, ванной, детской или спальни.

Так как галька бывает разных оттенков и разной степени прозрачности, экспериментам нет предела. Камни можно комбинировать по принципу сходства (например, цвета, текстуры) или контраста, создавая таким образом удивительные композиции.

Идея №1: пол

Хотите создать в комнате эффект морского дна? Тогда используйте застекленные ниши с подсветкой в полу в сочетании с галькой, ракушками, морскими звездами и песком. Этот вариант подходит для коридоров, холлов.

Интересно смотрится галька, разложенная вдоль стен в нише. Если в доме нет малышей, клеить ее не нужно.

Удачно подчеркнуть красоту камня можно, сочетая его с прозрачной смолой.

Наше мнение

Сделайте интерьер более привлекательным и интересным с помощью галечной мозаики с графическим или волнообразным рисунком. Производители изготавливают готовые наборы на подложке из стеклосетки.

Коврики для пола с массирующим эффектом смотрятся в интерьере просто отлично. Кроме того, на них приятно стоять и чувствовать себя при этом как на море, а неровная поверхность покрытия не даст поскользнуться.

Плинтус, сделанный из гальки, подойдет для санузла.

Идея №2: стены

Галька в интерьере создает природную атмосферу, поэтому ее применяют для отделки стен. Арки и полуколонны с галькой выглядят достаточно оригинально, особенно в средиземноморском, морском интерьере и в интерьере, оформленном в экостиле.

Идея №3: кухня

Используйте морские и речные дары для украшения кухни. Галька является отличным материалом для интересного кухонного фартука. Природный камень хорошо предохраняет стены от загрязнений, к тому же он долговечный.

Дополните интерьер удобными подставками под горячее, изготовленными из камешков. Так вы еще и защитите стол от царапин. При желании вы сами можете сделать эксклюзивные салфетки-коврики для сервировки стола, декорировать цветочные горшочки и кувшинчики галькой, сочетая ее с ракушками.

Идея №4: гостиная

Достойным украшением гостиной станет камин, облицованный галькой. Он будет смотреться роскошно, если всю стену вокруг него задекорировать природным камнем. Также можно дополнить интерьер картиной или часами, оформленными с помощью мелкой гальки и ракушек. Оригинально выглядит журнальный столик, украшенный таким же образом.

Идея №5: ванная

Природный камень устойчив к воздействию воды, в связи с чем пользуется большим спросом при оформлении ванной комнаты. Благодаря ему это помещение приобретет элегантный вид.

Отличный массажный уголок для стоп получится, если вы положите гальку рядом с ванной (хорошая альтернатива SPA-салону). А еще лучше сделать пол из гальки прямо в душевой кабинке.

Идея №6: дача

На дачном участке галька гармонично вписывается в окружающую природу, поэтому она особенно популярна в ландшафтном дизайне. Для творческих людей этот природный материал – настоящая находка.

Из гальки получаются превосходные и прочные дорожки.

Из морской гальки получаются красивые предметы (грибочки, божьи коровки, лягушки), которые украсят ваш сад. Также ими можно декорировать дорожки, пруды, цветочные клумбы.

Используя водонепроницаемые лотки, очень легко соорудить коврик для хранения мокрой обуви. Просто заполните емкости галькой – и все: функциональная и оригинальная вещь готова!

Уход за галькой

Очищать гальку от пыли и загрязнений просто: достаточно использовать обычную ткань для протирания и пылесос. Также можно промыть ее под струей воды (используя при необходимости щетку).

Источник: roomble.com