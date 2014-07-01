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Стиль жизни
Что нельзя есть натощак

Дата публикации: Сегодня, 12:31

Цитрусовые

Цитрусовые обладают неприятным свойством вызывать у людей аллергию. Даже если у тебя нет склонности к аллергическим реакциям, съеденные первым делом на завтрак фрукты могут аукнуться неприятными высыпаниями. Нельзя так серьезно нагружать печень, а цитрусовые, если есть их натощак, как раз являются одной из таких опасных нагрузок. Гастрит также не появляется у людей без причины — апельсиновый сок на голодный желудок может помочь успешному началу гастрита. Перед тем как есть цитрусовые и пить соки, съешь тарелочку овсяной каши, к примеру. Ешь цитрусовые на завтрак, но только не натощак.

 

Что нельзя есть натощак

Бананы

Бананы славятся своим высоким содержанием магния, который улучшает работу сердца. Но не нужно хвататься за них, появившись ранним утром на кухне. Съеденный натощак банан может нарушить калиево-магниевый баланс, так что не удивляйся, если после бананового завтрака ты будешь ощущать весь день вялость.

Сырые овощи

Не один лишь гастрит, но и язву впридачу может спровоцировать завтрак из сырых овощей. Всё дело в кислотах, которые присутствуют в свежих овощах, — они разъедают и раздражают стенки желудка.

Йогурт

Конечно, если съесть йогурт натощак, от него не будет такого вреда, как, скажем, от цитрусовых. Но и пользы никакой не будет! Организму не нужны дополнительные бактерии утром, лучше есть йогурт на протяжении дня или вечером.

Холодные напитки

Холодная вода в принципе плохо влияет на пищеварение, потому холодные напитки нельзя употреблять вместе с пищей. А если выпить что-то холодненькое утром, твой желудок не обрадуется — процесс переваривания пищи замедлится на весь день.

Сладости

Очень может быть, что люди, которые сейчас страдают диабетом, в прошлом любили позавтракать чем-то сладким. Поджелудочная железа не в состоянии выработать достаточное количество инсулина рано утром, кормить себя сладостями на пустой желудок — это убийственно. Уровень сахара в крови повысится до нездоровых пределов, проблемы со здоровьем в будущем гарантированы. С поджелудочной железой не стоит грубо обращаться.

Кофе натощак...

Ну кто этого не делал? А ведь это так вредно. Кофе раздражает слизистые, желудок может среагировать на постоянное потребление кофе натощак гастритом. Печень также не в восторге от кофе с утреца, ведь ей надо будет выполнить серьезную очистительную работу, а она еще не проснулась как следует. Поджелудочная железа также страдает... Вывод: пей кофе, но только после полноценного завтрака, не заливай его в пустой желудок. Питайся правильно, и твое самочувствие приятно тебя удивит. Теперь ты знаешь, какие продукты следует остерегаться есть натощак. Сделай список этой еды и повесь на холодильник — мы часто забываем что-то очень важное, но лишний раз вспомнить о здоровье и подумать о себе жизненно необходимо.

 

Источник: https://takprosto.cc

 

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