Что на самом деле означают звезды отелей в разных странах

Дата публикации: Сегодня, 11:32

Часто, услышав волшебные фразы «все включено» и «5-звездочный отель», туристы буквально теряют голову, набрасываясь на любое предложение с этими манящими словами. А ведь зачастую разница между 3- и 5-зведочным отелем лишь в цене. Звезды — это, пожалуй, самый известный способ классификации гостиниц. Такая система называется Hotelstars Union, и входят в нее лишь некоторые страны Европы: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Германия, Эстония, Греция, Венгрия, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Швеция и Швейцария.

Однако в мире далеко не все страны используют подобную систему. Помимо звезд некоторые отели также имеют бриллианты (США, Канада), короны (Великобритания), буквы (Греция), баллы (Индия). Но все они так или иначе равняются на звездную систему.

Но даже если у отеля стоит рейтинг «5 звезд», далеко не во всех странах это означает высшее качество и удобства.

В Турции бывают отели трех типов: клубные отели, гостиницы и туристические деревни.

• Туристические деревни могут быть разного уровня. Они чем-то напоминают места для экотуризма, так как максимально приближены к культуре и природе.

• Клубные отели — отели с большой территорией и всеми удобствами. Рейтинг выше трех звезд. Гость выбирает развлечения по принципу «ни в чем себе не отказывай», а главная задача — сделать так, чтобы турист покидал место отдыха со слезами на глазах (в хорошем смысле).

• Гостиницы могут быть всех звезд, но тут есть одна загвоздка. В отеле «5 звезд» у вас вполне может быть обслуживание как в 4- или даже 3-звездочном. Все из-за того, что сертификация отелей в этой стране регулярна, но ее подтверждение может затянуться на годы. Потому отели частенько сами себе присваивают любое количество звезд.

Если вы собрались на отдых в Турцию, выбирайте гостиницу по «возрасту» и ценам. Чем «моложе» отель, тем лучше. Такие отели чаще всего соответствуют заявленному качеству. Кстати, в Турции есть также классификация сервисов: all inclusive может много чем отличаться от ultra all inclusive. Поэтому лучше заранее узнать про тип сервиса. Например, если говорят «все включено», узнайте, что именно туда включили.

Египет: Тут тоже нет четкой классификации отелей. Зачастую гостинцы сами себе присваивают звезды, а иногда и туроператоры, чтобы повысить цену обслуживания. Путешественники, не раз побывавшие в Египте, любят пошутить: «Если вам в Египте предлагают 5-звездочный номер, то отнимите пару звезд — и вы получите то, что будет в реальности».

Здесь делается акцент не на качестве, а на спектре услуг. Чем больше всего может предоставить отель, тем больше звезд. Но за качество никто ручаться не будет. Поэтому, выбирая отель, стоит внимательно изучить набор предоставляемых услуг.

Хоть Германия и входит в состав стран Hotelstars Union, звездность гостиниц тут контролирует организация DEHOGA, и делает это очень и очень строго. Поэтому если на отеле обозначено «5 звезд», то будьте уверены, так оно и есть. Однако есть одно отличие.

В Германии часто отсутствуют бассейны, даже в отелях класса люкс. Хоть это и обязательная опция во всем мире, у немцев это не так. Поэтому если вам необходим бассейн, стоит поинтересоваться об этом заранее при бронировании номера.

Самая запутанная система классификации гостиниц в Италии. Там, как говорится, черт ногу сломит, сами итальянцы не могут разобраться в звездности своих отелей. Все из-за того, что туризм там подчиняется регионам, а их в Италии 20. И почти в каждом свой устав, который «цепляет» звезды на отели как вздумается.

Например, могут встречаться отели «5 звезд люкс», что по факту обычная «пятерка».

А в таких регионах, как Абруццо, Кампания, Калабрия, Лигурия, Сардиния, мудреная система баллов. Здесь каким-то только им понятным способом подсчитывают баллы у каждого отеля и на основе этого выдают звезды. И частенько класс отеля может не соответствовать ожиданиям.

Кстати, в Италии каждую звезду можно купить, на нее платится отдельный налог. Поэтому часто гостиница имеет всего 2 звезды, а рекламируется как 4-звездочная. Перед поездкой в Италию стоит первым делом узнать, в каком регионе находится отель и какие у этого региона стандарты.

Франция: До недавнего времени во Франции были только 4-звездочные отели. Позже появились «пятерки», но можно также встретить гостиницу 4 luxe — это те же самые 5 звезд. Классификация отелей во Франции:

• 1 звезда — ночлежка. Спартанские условия.

• 2 звезды — бюджетный вариант, минимум удобств, гостям предлагают скромный завтрак.

• 3 звезды — средний класс. Здесь есть кафе, просторные номера и доступ в интернет.

• 4 звезды — находятся в центре. В номерах кроме душа есть фен и ванная. Многие курортные отели имеют сауну и бассейн.

• 5 звезд — гостиницы высшей категории. В таких отелях рестораны с отличной кухней, салоны красоты, превосходный и дорогой сервис.

Испания: Тут такая же классификация, как в Италии, то есть практически никакой. Все зависит от регионов и места расположения. В Испании помимо звезд существует другая классификация отелей.

• Рефухио (refugios) — буквально переводится как «убежище» или «пристанище», по факту это обыкновенный хостел.

• Фонда (fondas) — группа маленьких отелей, в основном это семейный бизнес.

• Пенсионес (pensiones) — это может быть сельская гостиница или бывший отель, который потерял свой рейтинг.

• Рaradores — супердорогие отели на территориях старинных замков, особняков, имений.

АОЭ: Чем больше звезд на вывеске гостиницы в Эмиратах, тем лучше. Здесь встречаются отели 6 и даже 7 звезд, предлагающие поистине королевское обслуживание. Но эти 7 звезд — неофициальная оценка. Считается, что добавление лишней звезды — всего лишь рекламный ход. Однако посетив такой отель, разочарованы сервисом вы точно не будете. В таких странах, как Таиланд, Сингапур, Япония, действует привычная «звездная» система. Выставлять себе рейтинг — это дело добровольное. Как правило, качество сервиса в отелях этих стран соответствуют европейскому уровню, а зачастую даже лучше.

Все потому, что в Европу туристы едут за впечатлениями, а гостиницы — место для ночлега. А в Азию приезжают на пляж, расслабиться, помедитировать и отдохнуть от городской суеты. Потому и требования тут другие.

Источник: https://www.adme.ru