Домик шириною в 2,5 метра продается за баснословную сумму

Стиль жизниДомик шириною в 2,5 метра продается за баснословную сумму
Триста тысяч фунтов стерлингов – именно такую сумму просит владелец за крошеный домик шириною всего в два с половиной метра в пригороде Лондона! Люди считали его сумасшедшим, ведь за эти деньги можно приобрести неплохую трехкомнатную квартиру! Однако агентства по недвижимости считают, что цена совершенно оправдана, и домик будет приобретен очень скоро! И вот почему.
Несмотря на то, что ширина этого крошечного жилища всего 2,5 метра, а общая его площадь не превышает и 29 квадратных метров, здесь помещаются 2 спальни, полноценная кухня и ванная комната.
Изначально помещение планировалось как пристройка к дому, рассчитанная для пожилой женщины, которая переехала жить к своим детям. Несмотря на ограниченное пространство, дом оснащен очень функционально. Здесь есть все необходимое для жизни, отличный ремонт и полностью оборудованная кухня. Выглядит это жилище очень уютно и отлично подойдет для пары или одного человека.
Иронично, но парковочное место и подвал по площади почти вдвое больше самого дома. Здесь есть также задний двор с красивой зеленой лужайкой, площадь которой также превышает площадь дома. Несмотря на цену, риелторы убеждены, что дом будет продан очень быстро, так как объект уже вызвал большую заинтересованность.
Конечно, нужно понимать, что такой миниатюрный домик не потерпит беспорядка или накопительства. Но когда все здесь разложено по полочкам, места вполне хватает. Тем более, что все здесь обустроено очень технично с поистине гениальной экономией места!
Источник: https://marketium.ru/domik-shirinoyu-v-2-5-metra/
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