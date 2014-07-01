Отделка стены при помощи спилов

Стиль жизниОтделка стены при помощи спилов
В последнее время в оформлении интерьера набирает популярность экостиль. Он подразумевает использование в декорировании природных элементов – чаще всего дерева, точнее его отдельных частей: бревен, пеньков, деревянных спилов. Именно о последних и пойдет речь.
Если вы устали от стандартных способов отделки стен, то стоит обратить внимание на необычный вариант – оформление спилами. Спил представляет собой круглый плоский фрагмент ствола любого дерева. Разнообразие размеров данного элемента обеспечивает его универсальность. Спил может быть декоративным элементом, может быть частью мебели или выступать отделочным материалом.
Создание спила
Шаг 1. Готовим ствол спиленного дерева
Шаг 2. Делим ствол на несколько частей.
Шаг 3. Отмеряем выбранную толщину будущего спила.
Шаг 4. Отрезаем первый деревянный кружок, используя электролобзик.
Шаг 5. По аналогии выпиливаем как можно большее количество элементов.
Шаг 6. Полируем кружочки с помощью наждачной бумаги.
Шаг 7. Выкрашиваем спилы или покрываем бесцветным лаком.
Подготовка стены
Если вы приняли решение полностью украсить стену деревянными кружочками, то следует предварительно подготовить поверхность. Для создания гармоничной картины можно предварительно выкрасить стену в коричневый или серый цвет, который будет выгодно подчеркивать натуральность декора.
Крепить спилы на стену очень просто. Для этого следует использовать специальный клей для дерева. Следует нанести немного клея на кружок, а после этого прижать спил к стене. Выбирайте сами способ отделки – будь то полное покрытие поверхности спилами или хаотичное расположение элементов на стене. В любом случае, оформление будет смотреться очень эффектно и вызовет восхищение у гостей.
На заметку! Для того, чтобы клей надёжно зафиксировал бруски дерева на стене, её изначально необходимо почистить и выровнять.
Деревянные спилы можно применить для украшения своего дома где угодно. Главное, здесь ваша фантазия. Эти элементы декора ограничиваются не только полами и стенами. Вот основной перечень того, что можно сделать, или где использовать деревянные бруски:
Полки для чего угодно, подставки под горячее. В основе таких элементов лежит толстоватый брусок, из ствола. Как один из способов вы его просто шлифуете и наносите лак. Но этот способ наиболее практичен для изготовления полок. А вот подставки под горячее нуждаются в более длительном процессе изготовления. Чтобы смастерить такую вещь вам понадобится такой же срез ствола, и из него придётся вынуть середину. И в углубление помещают спилы, только меньше по размерам диаметра. Это сделает ваше изделие эксклюзивным. Если вы никогда этого не делали, то попрактикуйтесь на простом сырье (возьмите спилы маленьких размеров).
Часики. Этот элемент вашей комнаты станет красивым украшением. Конечно, чтобы смастерить деревянные часы, нужны и самые настоящие работающие часы. Итак, вы берёте деревянный спил и посередине делаете дырку и через неё проводите держатель стрелок (весь механизм будет с внутренней стороны спила). После чего, крепим непосредственно часовые стрелки и всё, часы готовы! А рисовать циферблат или нет решать вам.
Такие элементы декора, как рамы для картин или зеркал можно оклеить маленькими веточками. В таком случае эти предметы декора станут по-настоящему уникальными и очень привлекательными.
Вешалка. Дизайнерским решением можно назвать вешалку, сделанную из спилов, средней толщины вставленных в прямоугольную раму. Только необходимо, чтобы спилы имели сучки – они и будут служить крючками для одежды. Такая вешалка абсолютно шикарно будет выглядеть в прихожей.
Столы и стулья. Тут все понятно! Столешницей служит большой спил дерева и к нему приделываются ножки из мелких по диаметру спилов. Обычно сделанное изделие не красят, оно превосходно вписывается в интерьер дачи или частного дома.
Источник: svoimi-rykami.ru, dacha-svoimi-rukami.com.
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