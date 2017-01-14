Что вас спасет на утро после вечеринки?

Дата публикации: Сегодня, 13:24

Что может быть хуже, чем просыпаться утром после особенно удавшегося праздника и чувствовать каждую извилину в мозгу? Или проклинать себя за неумение вовремя остановиться, а производителей напитков — за все остальное.

После новогодних праздников советуем не глотать аспирин, а выбрать один из продуктов, которые точно помогут значительно облегчить утро.

1. Кофе. Иногда кофе — это единственное, что может вытащить нас из постели. И неважно — после бурной вечеринки или жуткого недосыпа. Кофеин заряжает энергией и облегчает головную боль. Это факт.

2. Смузи. Этот напиток отлично насыщает желудок. Хорошим выбором будет банановый смузи: натуральные сахара дадут заряд бодрости, а калий не даст ощутить, что жизнь-боль-держите-меня-семеро.

3. Бургеры. Не спешите крутить пальцем у виска: бургеры и любая другая жирная и тяжелая еда обволакивают стенки желудка и не дают алкоголю, который задержался в организме после бурной ночи, быстро впитаться в кровь.

4. «Кровавая Мэри». Мы не то чтобы рекомендуем вам опохмеляться — просто томаты содержат много витаминов, а также натрий и калий, которые помогают насыщать кровь кислородом и переносят молекулы воды. Другими словами, это поможет от обезвоживания.

5. Яйца. Яйца содержат много белка и аминокислоту цистеин, которая избавит от токсинов, оставшихся от спиртного. Яйца в первую очередь защитят печень.

6. Авокадо. Авокадо восстанавливает баланс калия, который обеспечивает ясность ума, улучшает снабжение мозга кислородом, избавляет от шлаков и вообще помогает быстрее восстановиться. Просто съешьте авокадо в прикуску с каким-нибудь тостом или крекером. Вся эта вялость только от недостатка сахара в крови.

7. Сок из зеленых овощей и фруктов. Он помогает от обезвоживания, а также заряжает витаминами и минералами. Волокна фруктов и овощей расщепляют алкоголь. А если заменить этим соком ужины и перекусы, так вообще можно недосчитаться пары килограммов.

8. Куриный суп. Просто классика жанра! Тарелка наваристого куриного супа восстановит баланс соли и жидкости, заставит организм придержать воду. А цистеин в курице покажет подуставшей печени, как надо перезаряжаться.

9. Лосось. Лосось — средоточие полезных жиров омега-3 и витаминов, которые облегчат головную боль и снимут расстройство желудка. И, что немаловажно, поработают над настроением и устранят раздражительность.

Источник: www.adme.ru