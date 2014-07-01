Почему во всех странах едят мандарины и апельсины на Новый год?

Дата публикации: Сегодня, 16:19

Большинство людей не может представить себе Новый год и Рождество без этих ароматных плодов. Но откуда взялась такая традиция? AdMe.ru нашел для вас два подробных объяснения, почему мы запасаемся мандаринами и апельсинами к новогодним праздникам.

Версия 1. Свежие фрукты среди зимы считались роскошью

В прежние времена, когда не было супермаркетов, где каждый может относительно недорого купить разнообразные фрукты, дети были более чем счастливы найти в рождественском чулке апельсин или мандарин. В обеспеченных семьях ими даже украшали елки, которые после праздника отдавались на «разграбление» ребятне: им позволялось срывать конфеты, пряники, фрукты и прочие съедобные украшения.

И даже в XX веке получить золотистый плод в подарок считалось большой удачей, особенно в послевоенное время. В романе Ширли Конран «Кружево» есть фрагмент, который ярко иллюстрирует эту версию: в нем говорится о девочке по имени Кейт, которая нашла в чулке с подарками апельсин. Ее отец купил фрукт у какого-то моряка за дикие деньги, ведь после войны в Англии не было ни апельсинов, ни бананов, ни мороженого. Кейт ела этот апельсин целый день, наслаждаясь каждой долькой, а потом еще неделю грызла кожуру.

Версия 2. Вспомните, кто был прототипом Санта-Клауса

Эта версия наверняка известна тем, кто знаком с историей жизни самого первого «Санта-Клауса» — святого Николая, который особенно почитается в христианстве как покровитель детей. До нас дошло его жизнеописание, в котором была такая история.

Отец троих дочерей не мог собрать для них приданое, поэтому решил извлекать доход из их красоты, и так бы и случилось, если бы не святой Николай. Будучи скромным, он незаметно бросил мешок с золотом в их дом через дымоход или открытое окно — тут источники разнятся. Согласно преданию, золото попало в чулки, вывешенные перед очагом для просушки, где его и нашли утром.

Обрадованный отец выдал своих дочерей замуж, а у людей появилась традиция вывешивать чулки для подарков и класть в них золотистые апельсины или мандарины как символ золота, подаренного святым Николаем.

Источник: www.adme.ru