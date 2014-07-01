Как встретить Новый год Петуха по фен-шуй?

Стиль жизниКак встретить Новый год Петуха по фен-шуй?
Первой целью новогоднего торжества по фен-шуй является изгнание из дома всех проблем и неудач, которые принес нам 2016 год. Прежде всего, нужно начать с генеральной уборки жилья, так как для радости и положительных событий нам нужно очистить пространство. Предновогодняя уборка по фен-шуй – это не просто помытые полы и протертая от пыли мебель.
Китайцы считают, что любой хлам и ненужные вещи не дают космической энергии проникать в нашу квартиру или дом. Переберите всё содержимое шкафов, ящиков с бумагами и посудой, проверьте рабочий стол компьютера или ноутбука. Все, что является лишним, нужно выкинуть, удалить или раздать нуждающимся людям. Кроме того, китайские учения гласят, что положительная энергия приходит в жилье вместе с солнечным светом.
Позаботьтесь, чтобы проникновению живительных лучей ничто не мешало. Если вы являетесь любителем комнатных цветов, переставьте их на специальную стойку. Подоконники должны быть абсолютно пустыми. Для того, чтобы обеспечить движение застоявшейся энергии, переставьте хотя бы несколько предметов интерьера. В идеале перед Новым годом стоит сделать хотя бы мелкий косметический ремонт, однако эта задача не каждому по силам.
Елка и декор по фэн-шуй
Одним из главных декоративных элементов Нового года является праздничная красавица-ель. Обычно елка ставится там, где, по нашему мнению, она хорошо видна и занимает мало места. Однако с точки зрения фен-шуй это совершенно неверный подход.
Сами китайцы не ставят новогоднюю елку, однако аналогом нашей лесной красавицы выступает так называемое «дерево света», которое устанавливается в зависимости от поставленных на 2017 год целей. Главная годовая установка может быть самой разной. Обеспечить её реализацию поможет правильно выбранное для ели место расположения.
- Если в качестве главной цели выступает привлечение в дом финансовых потоков, следует поставить дерево на юго-востоке комнаты;
- Избавиться от скандалов и укрепить семью поможет елочка, поставленная на востоке;
- Честолюбивые личности должны установить лесную красавицу в южной части помещения – это обеспечит признание и славу;
- Избавиться от проблем со здоровьем поможет елка, поставленная в центральной части комнаты;
- Те, кто нацелен на беременность и благополучные роды, должны поставить новогоднее деревце на западе;
- Успех в карьерном продвижении обеспечит ель, помещенная на севере;
- Если вы хотите набраться ума-разума, поместите елку на северо-востоке;
- Любители туристических поездок и путешествий должны отвести для дерева северо-западный уголок.
Огненный Петух будет в восторге от множества светодиодных лампочек и блестящего «дождика». Формой, привлекающей позитивную энергию огня, является треугольник, поэтому сделайте несколько красных или золотых конвертиков-треугольничков и поместите в них китайские монетки. Конвертики повесьте на елку или разложите в юго-восточных углах комнат.
Праздничный стол по фен-шуй
Новогодний стол является одним из главных компонентов праздничной вечеринки. Важным является не только сам декор, но форма, в которой выполнена столешница. Китайцы считают, что благословение Вселенной можно привлечь, сидя в праздничную ночь за столом круглой или овальной формы. Если же ваш стол выполнен в более традиционной для нас форме прямоугольника или квадрата, замаскируйте его ниспадающими складками скатерти.
Оформление стола должно включать красные или желтые элементы – это может быть скатерть, тарелки, яркие салфетки, соусницы, перечницы или свечи. Не забудьте о стульях – их также можно задрапировать красными или золотыми чехлами. На спинку стула повесьте связку китайских колокольчиков – их мелодичный перезвон поможет прогнать злых духов.
Стол 2017 года должен включать много свежих овощей, зелень петрушки, сельдерея и укропа, разнообразные десерты и сладости. Петух любит естественность, поэтому стоит отказаться от замысловатых и сложных в приготовлении блюд. Мясо лучше просто запечь в духовке, а при выборе салатов отдайте предпочтение овощным вариантам данного кулинарного изыска. Сладости должны быть изготовлены из орехов и зерен.
Подведем итог
Изложенные советы помогут вам повернуть свою жизнь к лучшему и поспособствуют привлечению положительной энергии. Напоследок еще одна важная рекомендация: встреча 2017 года непременно должна быть шумной и яркой. Недаром китайцы каждый Новый год взрывают огромное количество хлопушек и запускают в небо фейерверки и небесные фонарики.
Согласно древним поверьям, в новогоднюю ночь в наш мир пытаются проникнуть злые духи, а шум и красочные вспышки света должны их отпугнуть. Так что обязательно запаситесь салютами, бенгальскими огнями и прочей атрибутикой, чтобы привлечь благосклонный взор Огненного Петуха и обезопасить себя, свою семью и жилище от негативной энергии.
Источник - ya2017.com
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