Ринг Гладиаторов «взяли» питерцы и нарвитяне

Дата публикации: Сегодня, 16:32

В Нарве 21 октября прошли бои боксёров и кикбоксёров, объединённые в зрелищном шоу «Ринг Гладиаторов», которое уже стало традиционным событием в спортивной жизни города и представляет зрителю жёсткие виды единоборств.

Для участия в поединках прибыли бойцы из Грузии, Киргизии, Уругвая, России. Эстонские участники представляли Нарву, Тарту и Маарду. Из нашего города вышли на ринг 16-летние Андрес Ойтсар и Даниил Гайдук из нарвского клуба KONKIRO. Оба уже сделали себе имя, став чемпионами Европы (Даниил) и мира (Андрес) по К-1, так называемой «японской» версии кикбоксинга.

В главном бою шоу Даниил Гайдук (Нарва) выиграл техническим нокаутом

у Бориса Шикунова (Подольск).Фото: Сергей Башилов



Программа шоу была составлена так, чтобы схватки профессиональных боксёров чередовались с поединками кикбоксеров. Не секрет, что многие любители жестких единоборств считают К-1 более зрелищным, чем бокс. Хотя боксёры и их тренеры на этот счет придерживаются иного мнения.

Нарвитяне побеждали умением

Первыми на ринг в весовой категории до 57 кг вышли Николаз Кокашвили из Гори и Омурбек Малабеков из Бишкека. Упорный 6-раундовый бой завершился победой дебютанта на профессиональном ринге Омурбека. Судьи единогласно отдали ему победу 6:0. Грузинский боксёр в последних раундах заметно ослабел, пропускал удары и несколько раз упал, хотя падения были в начале боя и у Омурбека.

В главном и последнем бою вечера, подаренном горожанам «Рингом Гладиаторов IV» и его бессменным ведущим и организатором Александром Караваевым, нарвитянин Даниил Гайдук показал себя более техничным и одержал убедительную победу над россиянином Борисом Шикуновым. Бой был прекращен ввиду технического нокаута, в результате которого россиянин получил рассечение.

Другой нарвитянин, Андрес Ойтсар, тоже оказался сильнее своего соперника, Алексея Садаева из Тарту, и выиграл бой по очкам. Во многом его победа стала возможной из-за того, что кикбоксер из Тарту просто не смог ничего противопоставить некоторым техническим приёмам нашего земляка. Таким образом, исход боя оказался в прямой зависимости от разных техник соперников, причём Андрес получил из-за этой разности явное преимущество.

Есть над чем работать

В женском поединке встретились 39-летняя Мария Хосе Нунес из Уругвая и 27-летняя Елена Градинарь из Санкт-Петербурга. 10-раундовый бой, в котором победила россиянка, не был доведён до конца и завершился техническим нокаутом. Игорь Шафер, промоутер, менеджер и тренер профессионального бокса, представляющий Омурбека Малабекова и Елену Градинарь, частый гость в Эстонии и имеет лицензию на деятельность в нашей республике. По словам Игоря, Латинская Америка всегда растит сильных женщин-боксёров. И несмотря на то, что при подготовке к поединкам были просмотрены видео, изучены техника и приёмы соперников, состоявшиеся в Нарве бои помогли ему увидеть некоторые ошибки своих подопечных, над которыми предстоит поработать в будущем.

Более опытной Марии Нунес из Уругвая не удалось выдержать натиск Елены Градинарь из Санкт-Петербурга. Фото: Сергей Башилов



Интерес к боксу уже не тот

Находившиеся в зале в качестве приглашенных гостей прославленные российские боксёры Вячеслав Яковлев (вице-президент Федерации бокса России) и Михаил Литвинов (мастер спорта, призёр Спартакиады народов СССР) рассказали «НГ» о главной проблеме в своем виде спорта. Оказывается, многие тренеры в России, в частности в Санкт-Петербурге, «сидят без работы» из-за нехватки учеников. Слабый интерес молодежи к боксу они подметили и в Нарве, где в зале было мало молодёжи, а болели за спортсменов в основном люди старшего поколения.

Сергей БАШИЛОВ

