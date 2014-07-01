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Спорт
Гребцы завершили сезон на взлете

Дата публикации: Сегодня, 14:50

Заключительным этапом сезона для спортсменов нарвской «Энергии» стала регата на малых лодках, состоявшаяся в Тарту 14–15 октября.

 

Гребцы завершили сезон на взлете

Никита Горлов — чемпион Эстонии и серебряный призер международной регаты «Кубок Балтики».

 

В соревнованиях участвовали только одиночки и двойки. Гонки проходили на реке Эмайыги, довольно извилистой и неширокой, вследствие чего использовался раздельный старт. Результаты двух дней на дистанциях 4000 и 2000 м складывались, и определялось место в общем зачете. Абсолютным победителем среди мужчин стал 18-летний одиночник Михаил Куштейн, который выиграл обе дистанции, два раза показал лучшее время — 13.38 (4000 м) и 6.43 (2000 м) — и, таким образом, с учетом своих прежних успехов, как в одиночных, так и в командных заездах, блестяще завершил сезон.

У женщин Ульяна Бородачева стала серебряным призером, уступив сильнейшей в этом сезоне спортсменке из Пярну Грете Яансен.
Поскольку на этих соревнованиях возрастного деления не было, стоит отметить также 5-е место Никиты Константинова, 8-е Глеба Форстимана и Игната Гончарова на двойке и 12-е Никиты Горлова, возможно, еще не успевшего отдохнуть после  участия в международной регате «Кубок Балтики», проводившейся 6–8 октября на гребном канале Бреста.

Эта традиционная регата, включающая как классическую (2000 м), так и укороченную (500 м) дистанции, проводится для спортсменов в возрасте 15-17 лет и организуется также для неофициального отбора кандидатов на участие в молодежном чемпионате мира следующего года.
Воспитанник тренера Валерия Осмокеску 16-летний нарвитянин Никита Горлов выступал в составе сборной Эстонии. Право участвовать в этих стартах Никита завоевал после того, как стал чемпионом Эстонии этого года в своем возрастном классе. В Бресте на дистанции 2000 м Никита в первый день занял в итоге 4-е место, показав время 8 минут 19.86 сек и уступил сильному белорусскому сопернику Ивану Брынзе всего лишь 29 сотых секунды — разница, совершенно не воспринимаемая человеческим глазом! На 500 м Никита показал свой личный лучший результат, заняв, правда, 2-е место, но боролся он с тем же Иваном Брынзой, отстав от него на 2 секунды, и, кроме того, сумел обойти датчанина.

А еще ранее нарвские спортсмены заняли три первых места на десятом и последнем этапе Кубка Эстонии по гребле на байдарках и каноэ, завершившемся в Таллинне на реке Пирита. Там на дистанции 9000 м среди женщин уверенно победила 33-летняя Наталья Торцова, опередившая ближайшую соперницу почти на 2 минуты.

В возрастной группе «В» (15–16 лет) Юлия Варшавская на дистанции 6000 м пришла к финишу второй, уступив «золото» спортсменке из Пярну. А ее более юная соратница по команде Елизавета Федорова (13–14 лет), с которой они часто выступали вместе на двойке в соревнованиях, где допускались сводные группы, одолела свои 3000 м первой и завоевала Кубок. У мальчиков в той же возрастной группе Алексей Румянцев стал третьим.

Успехи юных нарвских каноистов 13–14 лет настолько регулярны, что уже могут восприниматься в качестве нормы. На дистанции 3000 м в третий раз за сезон финишировали строго друг за другом  Федор Манюкевич, Артем Волгирев и Иван Петченко.

В целом прошедший сезон оказался более чем успешным для байдарочников и каноистов спортивной школы «Энергия». В перспективе, как всегда в зимний период, - активные тренировки и соревнования на тренажерах.

 

Сергей ТРОХАЧЕВ

Гребцы завершили сезон на взлете

 

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