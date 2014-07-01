Эстонские гребцы завоевали бронзу чемпионата мира 

Дата публикации: Сегодня, 11:26

Иллюстративное фото.

Эстонская четверка гребцов в составе Каур Куслап, Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Каспар Таймсоо в субботу финишировали третьими в финальном заезде чемпионата мира по гребле во Флориде (США).

Золотая медаль досталась четверке из Литвы и серебряная — британским гребцам.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд посредством социальных сетей поблагодарила эстонских гребцов, накануне выигравших бронзовую медаль чемпионата мира во Флориде (США).

«Учитывая напряженный сезон чудесная новость для субботнего вечера, - написала в социальных сетях Кальюлайд. - Спасибо вам, Каур Куслап, Каспар Таймсоо, Аллар Рая и Тыну Эндрексон!».

BNS