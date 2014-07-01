Нарвские школьные команды представляют Эстонию на фестивале школьного спорта в России.

Дата публикации: Сегодня, 09:34

В фестивале принимают участие более 450 школьников из 11 стран СНГ и Эстонии. В течение недели они будут соревноваться в семи популярных видах спорта: бадминтон, баскетбол, баскетбол 3x3, волейбол, мини-футбол, настольный теннис и шахматы.

В соревнованиях участвуют школьники из Эстонии:

баскетбол - команда Нарвского Языкового лицея;

шахматы - команда Нарвской Пяхклимяэской гимназии;

теннис - команда Нарвской Ваналиннской школы.

«Ленинградская область - чемпион по развитию школьного спорта, - подчеркнула, открывая фестиваль, заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. - Несколько лет назад мы подписали соглашение с губернатором Ленинградской области, начинали с трех школьных клубов, сегодня их более двухсот». По ее словам, в регионе ведется серьезная работа по развитию детского спорта и ее успех - результат активной позиции Правительства Ленинградской области и областного парламента.

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин отметил, что реконструкция спортивных сооружений идет в рамках партийного проекта «Единой России» с 2013 года. «Начали мы с ремонта спортивных залов в сельских школах, затем приступили к строительству спортивных площадок, потом - стадионов, - рассказал Сергей Бебенин. - Главное, что нам удалось сделать - объединить усилия спортивной общественности. Сегодня в сельских школах работают тренеры-энтузиасты, а в школьные спортивные клубы приходят не только ребятишки, но и родители». Он добавил, что и члены областного парламента часть средств депутатских фондов ежегодно выделяют на ремонт спортивных залов.

Со словами приветствия к участникам фестиваля также обратились представители Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, призер Олимпийских игр по водному поло Ирек Зиннулов, чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог.

Светлана Журова сказала, что как олимпийская чемпионка она выросла в том числе и из школьного спорта. «В Ленинградской области проект «Детский спорт» лёг на благодатную почву, - сообщила Светлана Журова. В нашем регионе много малокомплектных школ, но ни одна из них не закрылась. И в каждой школе, даже если в ней учится 30 человек, есть школьный клуб. А это уже не физкультура, а спорт, который ставит перед ребенком серьезные задачи, в котором есть борьба за победу - это важная часть воспитания личности».

В открытии фестиваля также приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Ленинградской области Николай Пустотин и депутат областного парламента от Всеволожского района Алексей Ломов (оба - «Единая Россия»).

В Ленинградской области сегодня в регионе работают более 270 школьных клубов, почти 40 тысяч детей занимаются школьным спортом.

Фестиваль продлится до 30 сентября, торжественная церемония закрытия соревнований запланирована на 29 сентября. Соревнования будут проходить на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово», Агалатовской средней общеобразовательной школы, Лесколовского центра образования и Кузьмоловского структурного подразделения Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва.

Для юных участников Фестиваля запланирована культурно-образовательная программа: торжественное возложение венков к мемориалу ВОВ «Разорванное кольцо», торжественные церемонии открытия, закрытия и награждения победителей, тематическое мероприятие «Диалоги на русском языке», фото и автограф-сессии с прославленными спортсменами и олимпийскими чемпионами, а также дискотеки и мастер-классы.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ "ШКОЛА - ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА"