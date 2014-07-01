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Спорт
Нарвитяне побеждают на мототрассах Эстонии и России

Дата публикации: Сегодня, 11:02

Алексей Меркулаев из спортивной школы «Энергия» победил на заключительном этапе первенства Эстонии по мотокроссу 16 сентября в Раквере.

 

Нарвитяне побеждают на мототрассах Эстонии и России

Алексей Меркулаев на пьедестале почета в Раквере.

 

Соревнования проводились под эгидой EHK — любительской лиги мотоспорта. Нарвский мотокроссмен, как объяснил тренер спортивной школы «Энергия» Алексей Виноградов, выступал в классе MXD. Этот класс не имеет отношения к возрасту, но характеризует уровень мастерства. То есть, спортсмен-любитель, показывающий стабильно высокие результаты, продвигается в следующую группу, вплоть до МХА, где выступают исключительно профессионалы. В следующем году 22-летний Алексей Меркулаев, который не только выиграл заключительный этап, но и стал чемпионом Эстонии по сумме всех 6 этапов, перейдет, соответственно, в класс МХС, считающийся уже профессиональным.

 

Нарвитяне побеждают на мототрассах Эстонии и России

 

Кроме Алексея от Нарвы в соревнованиях участвовали еще 7 человек. Особую группу образовали спортсмены на ретромотоциклах. Эти машины характерны тем, что снабжены колодочными тормозами, тогда как на современных мотоциклах установлены тормоза дисковые. Соответственно, в рамках мотокросса был выделен класс «ретро». А поскольку раньше такие мотоциклы выпускались в Чехословакии, закрепилось и другое название — класс «чезет» (по аббревиатуре страны CZ). Именно в этом классе уверенно победил Дмитрий Виноградов.

Успех в Раквере заставляет обратить более пристальное внимание на нарвскую школу мотоспорта в целом. Заметим, что в нашем городе предпочитает тренироваться Даниил Шилкин из Санкт-Петербурга. Там, на стадионе в Обухово, буквально накануне, 17 сентября, завершился 4-й и заключительный этап чемпионата России по супермотокроссу, где в финале из 12 участников Даниил завоевал 2-е место.

 

Нарвитяне побеждают на мототрассах Эстонии и России

 

 

Надо отметить, что суперкросс — один из самых зрелищных и одновременно наиболее сложных и опасных видов соревнований в мотоспорте. Трасса устраивается на футбольном стадионе и представляет собой замкнутый круг сплошных препятствий в виде, например, трамплинов, которые могут достигать 5 метров высоты, обеспечивая чрезвычайно эффектные затяжные прыжки мотоциклистов.

 

Еще один петербургский, но тренирующийся в Нарве и выступающий за «Энергию» спортсмен Даниил Баландин также занял на чемпионате России в суперкроссе 2-е место, но в своем юниорском классе до 19 лет. Будем надеяться, что нарвская школа мотоспорта привлечет еще больше гонщиков из России, а возможно, и из других стран.

 

Нарвитяне побеждают на мототрассах Эстонии и России

 

 

Пока же нарвские спортсмены готовятся к первенству Санкт-Петербурга, намеченному на конец сентября. И совсем близок чемпионат мира по эндуро в Швеции, где намерен участвовать нарвитянин Дмитрий Виноградов и куда уже зарегистрировалось более 5000 спорт­сменов. Это не только самый захватывающий, но и, как видим, самый массовый вид мотогонок, отличающийся от обычного кросса предельно сложной трассой, изобилующей многочисленными непривычными препятствиями и зачастую проходящей через лес.

Сергей ТРОХАЧЕВ

Нарвитяне побеждают на мототрассах Эстонии и России

 

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