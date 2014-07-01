В спорте, как и в жизни, важно чувство меры

Дата публикации: Сегодня, 11:38

Все ли возможности для укрепления своего здоровья мы используем? Кто может и желает помочь нам в этом деле? В пятницу 15 сентября в Нарвском Колледже ТУ прошла вторая конференция движения (первая состоялась в 2013 году). На ней обсуждались вопросы организации досуга горожан через привлечение их к занятиям спортом: как профессиональным, так и любительским. Главный куратор события, Софья Хомякова, руководитель ЦУ Narva Linna Arendus, поставила своей задачей донести до участников простую мысль: физические упражнения необходимы каждому, вне зависимости от возраста.

Участники конференции сделали физкультминутку, чтобы не засидеться.

Заинтересованные стороны

Почётным гостем конференции стал вице-президент Олимпийского комитета Эстонии Юри Тамм. Вместе с мэром Нарвы Тармо Таммисте он приветствовал участников конференции. Далее один за другим последовали рабочие доклады приглашённых экспертов, выступавших перед аудиторией, состоящей из учителей, тренеров, руководителей по интересам, представителей управ. Последние съехались почти со всего уезда: из Силламяэ, Вайвара, Йыхви. Предполагалось, что все приглашённые играют большую роль в распространении культуры здорового образа жизни, или, во всяком случае, должны это делать. Например, педагог может впоследствии рассказать об услышанном своим ученикам. Управы могут направить средства на организацию спортивных мероприятий и создание нужной инфраструктуры.

Дети и движение

Доклад Мерике Кулль (лаборатория движения Тартуского университета) подтверждал, что дети в Эстонии часто ведут малоподвижный образ жизни. Родители забывают или не считают нужным отвести своего ребёнка в секцию или спортивный клуб, и, в конце концов, вырастает молодой человек, не заинтересованный ничем, кроме телефона и компьютера. Софья Хомякова подсказала лазейку «к сердцу» подростка: существуют приложения к мобильному телефону, которые позволяют рассчитывать нагрузки, питание и распорядок дня, но, к сожалению, доклада на эту тему на конференции не прозвучало. Тем не менее была отмечена работа по успешному решению проблемы детской подвижности завуча Елены Васильевой и педагога по физического воспитанию Андрея Канева из Нарвской Солдинаской гимназии. К сожалению, не все школы проявили интерес к конференции, хотя кому как не учителям прививать детям основы здорового образа жизни.

Писатели и эксперты

Организаторы пригласили выступить на конференции двух авторов, пишущих на темы здоровья - Елену Соломину и Рауля Ребане. Рауль хотел приурочить к состоявшейся конференции выход в свет перевода своей книги на русский язык, но тираж задержался. Зато Елена представила свою книгу «Я на пути к идеальному телу». Главная её мысль заключается в том, что спортом можно начать заниматься в любом возрасте, в любом месте, а для этого полезно познакомиться с рекомендациями экспертов. Каарель Зильмер, профессор Таллиннского университета, рассказал, как важно найти правильный баланс в занятиях физкультурой, чтобы не навредить себе, так как многие берутся за дело с чрезмерным рвением и могут этим подорвать своё здоровье. Конечно «движение — это жизнь», но не нужно пренебрегать консультациями специалистов, которые могут дать полезные рекомендации по распределению физических нагрузок.

Все доклады, по словам Софьи Хомяковой, будут доступны в интернете на страничке SA Narva Linna Arendus в Фэйсбуке по адресу www.facebook.com/narvalinnaarendus, поэтому у тех, кто не смог побывать на конференции, есть возможность сделать это заочно.

Сергей БАШИЛОВ