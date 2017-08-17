Бойцы и борцы побеждают

Дата публикации: Вчера, 14:46

Андрес Ойтсар и Даниил Гайдук из нарвского клуба «Конкиро», выступавшие в разных весовых категориях, стали чемпионами Европы по кикбоксингу в начале сентября в Македонии (Скопье).

Андрес нокаутировал соперника в полуфинале, а Даниил — в финале.

Это был чемпионат, как объяснил тренер Сергей Тимофеев, по версии WAKO. От «Конкиро», кроме Андреса (весовая категория до 75 кг) и Даниила (до 67 кг), участвовал также Максим-Александр Антонов (до 51 кг), который занял 5-е место.

Как уже сообщалось в НГ (№33 от 17.08.2017), в прошлом году в Дублине Андрес Ойтсар завоевал титул чемпиона мира. Даниил Гайдук стал тогда же серебряным призером. Дело в том, что в этой версии чемпионаты Европы чередуются с чемпионатами мира, и в 2018 году в Италии состоится именно мировое первенство. Поэтому, в связи с предшествующим успехом, нарвские спортсмены начали борьбу в Македонии сразу с полуфинала, то есть каждый провел по два боя. Результаты, однако, впечатляют.

В полуфинале Андрес в 1-м раунде отправил в нокаут соперника из Сербии, а Даниил выиграл по очкам со счетом 3:0 у болгарского спортсмена.

В финале, наоборот, Даниил победил нокаутом австрийца, а Андрес со счетом 3:0 превзошел россиянина.

В следующем, 2018 году, оба победителя отправятся на чемпионат мира по тайскому боксу в Мексику. Это будет крайне важный этап, так как его успешное прохождение может стать гарантией участия в грядущих Олимпийских играх, в программу которых тайский бокс включен с 2016 года.

На прошедшем 9 сентября XVII традиционном международном турнире по дзюдо «Кубок Нарвы 2017» воспитанники спортивной школы «Энергия» в разных весовых категориях сумели завоевать медали всех трех достоинств.

Соревнования в Спортивном центре проводились среди юношей и девушек в трех возрастах: 2002 г.р. и моложе (В-класс), 2004 г.р. и моложе (С-класс) и 2006 г.р. и моложе (D-класс).

В соревнованиях участвовали 235 спортсменов из 28 клубов. Кроме эстонских 13 команд, были юные борцы из России (10 команд), Латвии (4) и Белоруссии (1).

В командном первенстве 1-е место (кубок и 300 евро) завоевал клуб «Олимп» из Твери, 2-е место (кубок и 200 евро) — «Адажи» из Латвии, 3-е место (кубок и 100 евро) — команда города Могилева из Белоруссии. Нарвитяне в этом зачете оказались лишь восьмыми.

Однако в индивидуальных поединках С-класса воспитанники «Энергии» показали себя вполне достойно. Кристина Карпенко в весе до 48 кг заняла 1-е место. Алексей Александров (до 66 кг) и Алена Сазонова (до 36 кг) стали серебряными призерами, а Никита Егоров (до 38 кг) — бронзовым.

Сергей ТРОХАЧЕВ