Бойцы и борцы побеждают

СпортБойцы и борцы побеждают
Андрес Ойтсар и Даниил Гайдук из нарвского клуба «Конкиро», выступавшие в разных весовых категориях, стали чемпионами Европы по кикбоксингу в начале сентября в Македонии (Скопье).
Андрес нокаутировал соперника в полуфинале, а Даниил — в финале.
Это был чемпионат, как объяснил тренер Сергей Тимофеев, по версии WAKO. От «Конкиро», кроме Андреса (весовая категория до 75 кг) и Даниила (до 67 кг), участвовал также Максим-Александр Антонов (до 51 кг), который занял 5-е место.
Как уже сообщалось в НГ (№33 от 17.08.2017), в прошлом году в Дублине Андрес Ойтсар завоевал титул чемпиона мира. Даниил Гайдук стал тогда же серебряным призером. Дело в том, что в этой версии чемпионаты Европы чередуются с чемпионатами мира, и в 2018 году в Италии состоится именно мировое первенство. Поэтому, в связи с предшествующим успехом, нарвские спортсмены начали борьбу в Македонии сразу с полуфинала, то есть каждый провел по два боя. Результаты, однако, впечатляют.
В полуфинале Андрес в 1-м раунде отправил в нокаут соперника из Сербии, а Даниил выиграл по очкам со счетом 3:0 у болгарского спортсмена.
В финале, наоборот, Даниил победил нокаутом австрийца, а Андрес со счетом 3:0 превзошел россиянина.
В следующем, 2018 году, оба победителя отправятся на чемпионат мира по тайскому боксу в Мексику. Это будет крайне важный этап, так как его успешное прохождение может стать гарантией участия в грядущих Олимпийских играх, в программу которых тайский бокс включен с 2016 года.
На прошедшем 9 сентября XVII традиционном международном турнире по дзюдо «Кубок Нарвы 2017» воспитанники спортивной школы «Энергия» в разных весовых категориях сумели завоевать медали всех трех достоинств.
Соревнования в Спортивном центре проводились среди юношей и девушек в трех возрастах: 2002 г.р. и моложе (В-класс), 2004 г.р. и моложе (С-класс) и 2006 г.р. и моложе (D-класс).
В соревнованиях участвовали 235 спортсменов из 28 клубов. Кроме эстонских 13 команд, были юные борцы из России (10 команд), Латвии (4) и Белоруссии (1).
В командном первенстве 1-е место (кубок и 300 евро) завоевал клуб «Олимп» из Твери, 2-е место (кубок и 200 евро) — «Адажи» из Латвии, 3-е место (кубок и 100 евро) — команда города Могилева из Белоруссии. Нарвитяне в этом зачете оказались лишь восьмыми.
Однако в индивидуальных поединках С-класса воспитанники «Энергии» показали себя вполне достойно. Кристина Карпенко в весе до 48 кг заняла 1-е место. Алексей Александров (до 66 кг) и Алена Сазонова (до 36 кг) стали серебряными призерами, а Никита Егоров (до 38 кг) — бронзовым.
Сергей ТРОХАЧЕВ
Дежурный по городу
Задайте вопрос вице-мэру по социальным вопросам...
У вас есть возможность задать вопросы Татьяне Пацановской....
В мире
Среди пострадавших от взрыва в Лондоне оказался и один...
Источники в силовых структурах сообщают, что они установили личность подозреваемого....
ДОПОЛНЕНО. В метро Лондона прогремел взрыв...
В Лондоне на станции метро "Парсонс-Грин" прогремел взрыв....
На Украине завели уголовное дело на Саакашвили...
Политику может грозить до пяти лет лишения свободы за прорыв госграницы....
Есть анекдот!
Шампунь против!...
Шампунь против выпадения волос. В принципе, я тоже......
ОТБОРное видео
Объявления
Продам 3 - комн. квартиру на ул. Коолипыйк
3-комн. квартиру на ул. Коолипыйк, 2а. 1/2, 80,1 кв.м. В квартире сделан капитальный ремонт: полностью заменена проводка, заменена сантехника, вставлены новые пластиковые окна и двери, во всей квартире сделаны натяжные потолки и паркет. Цена: 40000 евро. Торг уместен. тел: 56910699, 56457929
Продам 1-комн. квартиру на ул. Креэнхольми
1-комн. квартиру с отдельной спальней на ул. Креэнхольми, 30. 32 м2, после ремонта, большой балкон, кухня перенесена в гостиную, стеклопакеты, натяжные потолки, встроенная кухня, душевая кабина. Низкие коммунальные платежы. Рядом Maxima и бывшая 6-ая школа. {Тел.} 58416143.
Искусственные цветы на все случаи жизни!
Цены начиная с 0,50 до 20 евро. В продаже имеются также красивые композиции из искусственных цветов. Тел.: 56910699.
Натяжные потолки.
Натяжные потолки. Дешево. 58416143
Продам автомобиль Reno-Master
Reno-Master L-1 H-1, 2.5 DCI. Цена 2000 евро. {Тел.} 53303644.
Подстилка для домашних питомцев
Наполнитель/подстилка для кошек, кроликов, хомяков, птиц 10кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58500788.
Цветы "бархатцы"
Цветы "бархатцы", желтой и пестрых расцветок, 1 евро/шт. {Тел.} 56910699.
Продам 2 - комн. квартиру в старом фонде
2-комнтаная квартира в Нарве по ул. Joala, 34 (старый фонд). Квартира реновирована, 64,7 кв.м. заменена сантехника, электрика. Имеется печное отопление. Цена 25000 евро. От хозяина. Тел: 56910699, 56 457929
Грузоперевозки по Эстонии и в Нарве
Грузоперевозки. Недорого. Эстония. Россия. 53303644
Изготовление дверей и ворот
Изготовление металлических дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска подъездных дверей и др. Быстро и качественно. Возможна рассрочка. {Тел.} 58204407.
Скупаем поддержанные автомобили
Авторынок покупает подержанные автомобили, в любом состоянии. {Тел.} 58282298.
Дрова колотые и сложенные
Дрова колотые и сложенные: сосновые бруски, ольха и береза (25 евро, 28 евро, 35 евро). Доставка от 4 куб.м бесплатно. {Тел.} 58500218.
Березовые брикеты для отопления,
Березовые брикеты для отопления, подходят для всех видов топок, бани, котлов, каминов, печей 10кг/1.70 евро, 960кг/150 евро. Бесплатная доставка. Пеллеты, качество Premium, светлые, подходят для всех видов печей и бойлеров, 975 кг — 186 евро. Бесплатная доставка. {Тел.} 58803535.
Культурная афиша
Киноафиша
Выбор редакции
Маргарита Коор: «Нарвитяне сами могли бы создать себе...
1 сентября, после летних каникул за школьные парты сядут не только дети....
Булыжной мостовой не будет...
Здравствуйте, уважаемая редакция! Снова беспокою вас в связи с ситуацией с булыжной...
«Город королей» или старая Нарва в изложении Александра...
Участники пешей экскурсиио имели возможность увидеть как выглядели знакомые места города....