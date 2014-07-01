На Ореховой горке прошел забег фирм

Дата публикации: Сегодня, 08:24

В четверг, 14 сентября, на Äkkeküla, уже в четвертый раз произошел забег – эстафета для фирм и организаций – Narva Firmajooks 2017.

Фото Анны Макаровой.

В забеге приняло участие 21 команда. Всего было 105 участников из различных фирм и организаций. Это школы, спортивные клубы, команды из силовых структур, активные фирмы города Нарвы и политические организации.

Целью мероприятия является привлечение к движению различных организаций, развитие корпоративного спорта и сплочение коллективов.

Победителем стала мужская команда Viru Vangla, которая выйграла главный приз от Noorus SPA Hotel. Это посещение спа-центра и VIP оазиса на 5 человек. Второе место заняла команда спортивного клуба Narva Baza, которая была награждена игрой в боулинг. Третьей стала команда недавно созданного спортивного клуба GANZA , выйгравшая бесплатное посещение водного центра Meresuu. Лучшие команды получили комплекты специально приготовленного для забега живого пива от нарвской пивоварни Narvia 1345.

Между командами участниками была проведена лотерея. Каждая команда получила символические призы-сувениры от другой команды и никто не ушел домой без приза.

Результаты забега смотрите здесь.

Фотографии (Анна Маркова).

Следующее спортивное мероприятие состоится 23 сентября и это Нарвский Кренгольмский забег по легендарной мануфактуре.

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Anton Pratkunas

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