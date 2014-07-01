У Настасьи Ереминой тренеры в Нарве и в Москве

Дата публикации: Сегодня, 12:09

На юниорских соревнованиях «Гран-при» по фигурному катанию, прошедших в Риге с 6 по 9 сентября, 14-летняя воспитанница спортивной школы Paemurru Настасья Еремина установила личные рекорды в короткой и произвольной программах.

Настасья Еремина стоит на коньках с шести лет.

Рекордной в личной копилке спортсменки оказалась и общая сумма баллов - 122,33. С этим результатом Еремина заняла в латвийской столице 13-е место среди 35 участниц. Для собственной возрастной группы Насти, учитывая, что старты в Риге были предназначены для фигуристок до 19 лет, это весьма достойный результат.

Ученица Солдинаской гимназии Настасья Еремина занимается под руководством тренера PSK Натальи Рысевой. А также в Москве, куда она время от времени приезжает к своему отцу, девушка имеет возможность проводить дополнительные тренировки в школе Олимпийского резерва у тренера Ильи Климкина.

По словам Натальи Рысевой, сейчас Настя набирает опыт на серьезных соревнованиях и очень быстро прогрессирует. Катание девушки, отмечает Наталья Рысева, отличае мягкое скольжение. Если говорить о собственном стиле фигуристки, то она, по мнению тренера, более склонна к пластичному женскому катанию.

Девушка приняла участие уже во втором сезоне Рижского «Гран-при».

Светлана ИЛЬИНА