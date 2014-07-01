В соревнованиях "Нарвский лосось" победил нарвитянин, поймавший рыбу на 6,7 кг

Дата публикации: Вчера, 10:54

В ходе двухдневных международных состязаний по ловле лосося в реке Нарова было поймано всего две рыбы, обе — в воскресенье утром.

Победителем соревнований ”Нарвский лосось 2017” стал нарвитянин Дмитрий Полянский, поймавший рыбу весом 6,7 килограмма и 86 сантиметров в длину.

Фото Романа Викулова.

Второе место досталось таллиннцу Эркки Оппе. Ему удалось добыть лосося на 2,4 кг. Больше не повезло никому из 28 участников традиционных рыболовных соревнований ”Нарвский лосось”, проводящихся с 2001 года.

Бессменный организатор ”Нарвского лосося” и руководитель Союза рыболовного спорта Эстонии Эндрик Тынсберг сказал Delfi, что за историю нарвских соревнований дважды бывало, когда ни одному рыбаку не удалось поймать ни одного лосося.

”В прошлом году было поймано 4 рыбы в районе 6-7 килограмм, а в лучшие годы было до 5 лососей, то есть соревнования не были никогда особенно результативными”, — говорит Тынсберг. С другой стороны, был период, в середине 2000-х, когда в ”Нарвском лососе” принимали участие до 70 рыбаков из Эстонии и соседних стран, то есть к сегодняшнему дню количественный состав соревнующихся сократился более чем в два раза. Из зарубежных гостей в состязаниях приняла участие на этот раз только команда из Латвии.

”В последние годы собирается около 30 рыбаков, и я надеюсь, что все-таки в следующем году произойдет некоторый рост. Будем усиленно работать над привлечением иностранных гостей. В 2001 году нарвские соревнования родились как эстонско-российский проект. Мы обсуждали эту идею с россиянами в бане, и все получилось, но рыболовы из России, из Петербурга, приезжали всего пару раз”, — рассказывает Тынсберг.

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Роман Викулов