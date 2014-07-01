Нарвский Кренгольмский забег пройдёт 23 сентября

СпортНарвский Кренгольмский забег пройдёт 23 сентября
Дистанции Кренгольмского забега пройдут по легендарной Кренгольмской мануфактуре, построенной в 1857 году, которая в данное время закрыта для посетителей. В этот день у всех желающих будет уникальная возможность пробежать или пройти дистанцию пешком и насладиться атмосферой огромного промышленного комплекса. Трасса проложена через 2 моста, по острову Кренгольм и мимо основных фабрик мануфактуры.
Первыми на старт выйдут малыши, в 12:15 их дистанция 300 метров. Каждый юный участник будет награжден на финише медалью и сладких призом. Далее следует молодежный забег на 1 км.
Старт на основную дистанцию забега 6 км будет дан в 13:00.
Для всех желающих, начинающих и любителей ходьбы с палками будет дан старт на на короткую дистанцию 3 км без замера времени где все смогут преодолеть трассу в своем темпе бегом или пешком, насладившись красотами Кренгольма.
Награждение будет проходить, как в абсолютном зачёте среди мужчин и женщин, так и по возрастным группам.
В конце будут награждены победители Нарвской беговой серии.
Приходите и отдохните с пользой для здоровья всей семьей!
Выдача стартовых материалов и регистрация на месте с 11.00 в гардеробе Нарвского профессионального учебного центра.
NB! На территорию мануфактуры зрители не допускаются, только участники!
Подробная информация и предварительная регистрация на сайте www.motus.ee
Нарвская серия забегов проводится с целью подтолкнуть людей активнее заниматься любительским спортом в нашем регионе. Нарский Кренгольмский забег организует спортивный клуб Мотус в рамках культурной программы “Нарва-осенняя столица Эстонии” и в рамках Европейской
недели движения.
Фотографии прошлогоднего забега смотрите здесь.
Anton Pratkunas
Motus spordiklubi MTÜ
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