Гребцы нарвской «Энергии» в Польше: без медалей, но в первой десятке

Дата публикации: Сегодня, 11:47

На чемпионате Европы по академической гребле, состоявшемся 1–3 сентября, 9-е место Ульяны Бородачевой в одиночке и 6-е место Михаила Куштейна в четверке можно оценить на «пять с минусом».

Эстонская четверка.

Так, во всяком случае, считает завуч нарвской спортивной школы Константин Вергун, который отметил, что надо обязательно принять во внимание бойцовские качества, которые продемонстрировали молодые нарвские гребцы.

Чемпионат Европы среди спорт­сменов, не достигших 23-х лет (иначе — U2), прошел в польском городе Крушвица на озере Гопло, причем, для такой возрастной группы — впервые в истории. Тогда как чемпионаты мира в этой категории проводятся уже в течение многих лет. Таким образом, ранее европейский спортсмен, перешедший 18-летний порог, неизбежно попадал в категорию абсолютного возраста. А показывать достойные результаты в состязаниях со взрослыми было нелегко. Чтобы стимулировать молодых, и было введено такое ограничение для Европы.

Всего в Польше собралось более 1000 гребцов из 46 стран, и это более чем внушительные показатели, так как в Крушвице практически была представлена вся Европа!

Готовность Ульяны Бородачевой

Она очень интенсивно готовилась к этим соревнованиям и прибыла в Польшу в ранге чемпионки Эстонии. Этот титул она завоевала на первенстве в Пярну 12–13 августа в той же возрастной группе — до 23 лет. Причем, вкупе с золотой медалью, она уложилась в «модельное» время (норматив, обеспечивающий пропуск на соревнование - прим. «НГ»), что и позволило ей участвовать в чемпионате Европы. На чемпионате Эстонии 20 августа среди взрослых в Таллинне, который Ульяна пропустила, победила, впрочем, другая нарвская спортсменка - Александра Кулицкая.

Старты в Польше

Здесь первый заезд Ульяны на дистанции 2000 м состоялся 2 сентября. Чтобы пробиться в финал, ей нужна была только победа. К сожалению, это не удалось: пришла третьей. В результате она попала на так называемый «перезаезд».

Теперь, чтобы бороться за медали, ей надлежало попасть в первую двойку. Вновь не получилось, и по результатам Ульяна оказалась в финале «В», где спортсмены оспаривают места с 7-го по 12-е, в отличие от финала «А», в котором соревнуются непосредственно за призовые места.

Соперниками Ульяны в финале «В» были гребцы из Германии, Белоруссии, Польши, Словении и Молдовы. И в этом финале она вновь заняла третье место, что в целом позволило ей стать, буквально по счету, девятой вслед за шестью гребцами финала «А» и двумя гребцами своего финала «В».

Константин Вергун считает, что для 20-летней Ульяны это хороший результат. Конечно, большим успехом был бы финал «А». Но надо иметь в виду, что на протяжении всего летнего сезона девушка была, как мы видели, либо в числе лидеров, либо лидером эстонской академической гребли, да еще к тому же сумела поступить в Тартуский университет на факультет физической культуры. Так что совокупный итог вполне добротный.

Михаил Куштейн до чемпионата Европы

Михаил, как и Ульяна, последовательно и целеустремленно шел к чемпионату Европы. На первенстве мира среди юниоров (до 18 лет) в Тракае (Литва) 6 августа его четверка — вместе с ним Берти Нурм, Кристиан Линдсалу и Райн Харьюс — представляла сборную Эстонии и в общем зачете стала десятой, то есть вошла в лучшую десятку в мире.

В Пярну на первенстве Эстонии в группе до 23 лет Михаил победил трижды: один раз в одиночке, второй в двойке - в паре с Никитой Горловым, и третий раз в парной четверке, в состав которой, кроме него и Никиты, вошли Александр Ивлев и Дмитрий Поляков.

На чемпионате Эстонии среди взрослых 20 августа Михаил, а также гребцы из других клубов - Райн Харьюс, Марко Лаиус и Йоханн Поолак - составили экипаж четверки и пришли к финишу третьими, показав время 6 минут и 37.9 секунды, что оказалось приемлемым для участия в чемпионате Европы.

Эстонская четверка в борьбе

В Польше состав лодки не изменился. В первом заезде Михаил, Райн, Марко и Йоханн выступили неудачно — заняли последнее место, но все же попали в перезаезд. И здесь у них получилась лучшая гонка: они победили, пройдя дистанцию 2000 м за 6 минут 25 секунд и значительно улучшив тем самым свой недавний результат. На 1 секунду они опередили сборную Украины и оставили позади четверки из Германии и Словении.

Первое место в перезаезде позволило им попасть в финал «А» и дало возможность бороться за медали. В этом старте по результатам они, к сожалению, оказались только шестыми, хотя еще раз улучшили собственное время, показав 6 минут 20 секунд. Чемпионами Европы стали поляки (6 мин 9 сек), далее, перед эстонской четверкой, оказались белорусы (6 мин 12 сек), венгры (6 мин 12 сек), украинцы (6 мин 17 сек) и молдаване (6 мин 18 сек).

Попадание в финал «А», считает Константин Вергун, это однозначный успех, и в последние годы на молодежных чемпионатах мира и Европы такое с нарвскими спортсменами случается крайне редко. Конкретно для Михаила Куштейна это очень серьезное достижение. Ведь ему всего 18, а возрастная планка в Польше — 23, так что он уже неплохо проявил себя и в молодежных, и во взрослых соревнованиях, при этом у парня есть время и возможности для саморазвития.

Сергей Трохачев









