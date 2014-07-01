Нарвские волейболисты «забронзовели» в Болгарии

Дата публикации: Сегодня, 10:35

Команда спортивной школы «Энергия» завоевала кубок и бронзовые медали в городе Приморско на 13-м Международном молодежном волейбольном турнире «Черное море 2017», который проводился с 16 по 28 августа.

Всего же было 26 команд из 9-ти, помимо Эстонии, стран — Болгарии, Латвии, Литвы, Грузии, Чехии, Словакии, Румынии, Польши и Сербии.

Юноши были распределены по двум возрастным группам. Нарвские волейболисты, которыми руководил тренер «Энергии» Алексей Богданов, вошли в группу 1999–2000 г.р. Им противостояли три команды из Болгарии, одна из Польши и одна из Литвы, то есть всего в этой группе было 6 команд.

По принятым на турнире правилам, каждая игра состояла из трех партий (традиционно таких партий пять). Нарвитяне выиграли у болгарских команд «Черноморец 1» и «Черноморец 2», а также у польской «Спарты» с одинаковым счетом 2:0. Однако уступили болгарской «Монтане», ставшей лидером, и команде литовской спортшколы, борьба с которой за второе место была особенно упорной.

Лучшим игроком был признан Егор Савосто, который активно занимается также пляжным волейболом и 12 августа отличился в соревнованиях на приз SPA Narva-Jõesuu, заняв второе место в паре с Михаилом Алешиным.

И здесь, в Болгарии, помимо ежедневной утренней зарядки на пляже, нарвские спортсмены играли там же в волейбол, посетили аквапарк, побывали с экскурсией в городе Несебре и, конечно же, отдохнули на заключительной дискотеке, где собрались едва ли не все 250 участников турнира.

Добирались до Болгарии, что называется, своим ходом, на собственном автобусе, и обратно прибыли на нем же. Алексей Богданов отметил весомый вклад со стороны Нарвской городской управы и выразил благодарность всем спонсорам — а всего их было 26, — и водителю автобуса Тамази Филипия.

В следующем году на этом турнире от Нарвы будут участвовать молодые волейболисты 2000–2001 г.р.: приглашение уже получено.

Сергей Трохачев