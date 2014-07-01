Шахматисты соревнуются в скорости мышления

Дата публикации: Вчера, 13:19

Открытый чемпионат Нарвы по молниеносным шахматам с жестким контролем времени, состоявшийся 26 августа в пляжном здании Липовой ямки и организованный при непосредственном участии Linna Arendus, собрал 40 участников самых разных возрастов: от 10 и менее лет до 60 и более.

На соревнование - всей семьей.

Жесткий контроль означает, что игрокам дается на партию по 3 минуты и плюс 2 секунды за каждый сделанный ход. Леонид Пелешев, тренер клуба Maletäht, пояснил, что раньше выделялось строго по 5 минут и ни секундой больше. И часто бывали случаи, когда по истечении времени проигрывал сильнейший игрок, имевший мощное преимущество, но не успевший его реализовать. Дело доходило до форменных истерик и даже до рукоприкладства. Добавочные 2 секунды позволяют хотя бы в какой-то мере исключить обидную случайность.

Все возрасты

Участники, среди которых оказались гости из Силламяэ, Кохтла-Ярве и даже из Германии, были распределены по трем возрастным группам, как принято правилами ФИДЕ. В группе «А» объединились взрослые, а также юноши до 18-ти лет. Финал из трех партий оказался бурным. Играли мастера ФИДЕ — 19-летний Илья Сирош из Силламяэ, ставший в начале месяца чемпионом Эстонии среди мужчин, и 27-летний нарвитянин Роман Ежов. Все партии окончились вничью. По правилам перед третьей игрой производится жеребьевка цвета. Черные второй раз достались Илье, который, поскольку черные считаются своего рода «пассивом», и был признан чемпионом. Система, как видим, спорная и недаром получила у профессионалов название «армагеддон», как сказал Леонид Пелешев.

В том же ключе прошла схватка за 3 место. За доской встретились кандидат в мастера Эдуард Толмачев, 5-кратный чемпион Нарвы, и Алексей Гаранин, чемпион Эстонии среди юношей, совсем недавно ставший мастером ФИДЕ. Со счетом 2:1 «бронзу» выиграл Эдуард, Алексей же стал четвертым. Но это — результат общего зачета по всей группе. А в отдельной подгруппе до 18 лет Алексей Гаранин оказался первым и был назван лучшим; второе место занял Никита Вайно из Нарвы, а третье — Андрей Складчиков из Кохтла-Ярве.

Молодые шахматисты, таким образом, отчетливо лидировали в быстрых шахматах. И эта тенденция к омоложению проявилась также в классике: все победители и призеры чемпионата Эстонии среди мужчин и женщин, прошедшего в Таллинне 1–6 августа, были моложе 20 лет!

Особую подгруппу на блиц-чемпионате составили ветераны, то есть те, кому за 60. Здесь победил Юрий Гаврилов, второе место занял Юрий Шматков, а третье — почетный гражданин Нарвы Александр Сутырин, известный математик и педагог, воспитавший многих победителей олимпиад, и, между прочим, кандидат в мастера, правда, по шашкам.

В группе «В», куда вошли дети до 14 лет, лидировал Арсений Никитин, чемпион Эстонии по быстрой игре среди молодежи. За ним последовали Никита Михайлов и Алексей Ганюков, причем на долю всех троих выпали переживания, связанные с все той же системой «армагеддон».

Группа «С» объединила самых юных, которым еще не исполнилось 10 лет. У девочек победила Варвара Рогатень, следом — Екатерина Вайно и Алиса Родина. Алисе 8 лет, а ее брату Роберту 10. Он и стал чемпионом среди мальчиков, выиграв все 6 партий из 6. А до этого неплохо проявил себя на весьма престижном личном первенстве Евросоюза по классическим шахматам среди молодежи, состоявшемся в австрийском городе Муреке 1–9 августа. Роберт не стал призером, но все-таки преодолел 50-процентный барьер, заняв 9-е место из 25 и набрав 5 очков из 9. На чемпионате в Нарве второе место занял Алексей Помазнев, а третье — Мирослав Гасанбеков.

В ближайшем будущем у нарвских шахматистов 61-й чемпионат города, который состоится в ноябре.

Сергей Трохачев