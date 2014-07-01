Чемпион по тайскому боксу мечтает воспитывать смену

Дата публикации: Сегодня, 12:45

Свой первый бой нарвитянин Андрес Ойтсар не помнит: он впервые вышел на ринг в шесть лет. Зато этот момент прекрасно помнит его мама: «Это был внутренний бой, он бился с мальчишками из клуба и проиграл. Потом были слезы».

Можно ли было уже тогда предположить, что через десять лет Андрес заработает золото на чемпионате мира среди молодежи по тайскому боксу, который проводился по самой престижной версии IFMA на родине тайского бокса – в Бангкоке с участием 1200 спортсменов из 79 стран?

Его тренер и руководитель «Конкиро» Сергей Тимофеев отвечает: «Можно. Но не потому, что у Андреса были такие уж исключительные данные. Просто таков принцип наших тренеров: мы верим, что каждый ученик рано или поздно раскроется. Возможно, кто-то и вовсе раскроется в двадцать лет. Но это случится».

В «Конкиро» ежегодно занимаются тайским боксом и кикбоксингом около 120 человек, но Сергей откровенно признается: текучесть есть, многие приходят и уходят, не выдерживая больше года. «Чем раньше ребенок приходит – тем легче ему адаптироваться. Я был одним из первых тренеров, кто начал принимать детей с четырех лет, разработав специальную методику постепенного подведения ребенка к рабочим нагрузкам, а затем эту методику подхватили и другие эстонские клубы по тайскому боксу – все мы между собой дружим, когда-то вместе начинали», - рассказывает тренер.

Адаптация проходит по- разному: у одного ребенка она может занять несколько дней, у другого – несколько месяцев. «У Андреса она заняла полгода, и то, что в итоге он остался в клубе – большая заслуга его мамы. Вообще роль родителей, когда дети делают первые шаги в спорте, очень велика», - считает Сергей.

Побеждать на соревнованиях Андрес начал лет с одиннадцати, а в последние два года, как считает тренер, достиг «уровня железа»: «Так мы называем состоявшихся спортсменов со сложившимся стилем ведения боя. Есть все предпосылки, что к 21-му году он сможет достичь пика своей спортивной формы. В 2016 году тайский бокс вошел, наконец, в олимпийскую семью, и в наши планы входит участие в следующей Олимпиаде».

Так становятся мужчинами

Почему тайский бокс так быстро набирает популярность в Европе? По мнению Сергея Тимофеева, этот древний вид восточных боевых искусств дает человеку подлинное ощущение свободы, которое основано на полном владении своим телом и психикой, умении концентрироваться и чувстве открытости миру. Этот очень сбалансированный спорт поддерживает в тонусе весь опорно-двигательный аппарат и может использоваться для коррекции проблем с позвоночником.

А как же травматизм, ведь в тайском боксе или муай тай, как этот вид спорта называют в Таиланде, удары можно наносить не только руками, но и ногами, локтями, коленями и голенями? «По травматизму наши виды спорта – тайский бокс и кикбоксинг - стоят примерно на 7-11 месте, на первом месте – футбол. На соревнованиях дети одевают защитные шлемы, перчатки. Да, иногда случаются травмы... но так и становятся мужчинами. У Андреса на соревнованиях однажды был случай, когда он нанес противнику удар ногой в колено и сломал палец на ноге, а до конца боя оставалось еще два раунда. Андрес довел бой до конца и вы- играл», - вспоминает тренер.

Закаляют свой характер в клубе не только юноши, но и девушки. Например, 14-летняя Саша Джикаева, которая занимается в клубе меньше года, стала этой весной серебряным призером чемпионата Европы по кикбоксингу. «Мне нравится выходить на ринг, это дает ощущение драйва», - утверждает она.

Андрес Ойтсар планирует в будущем связать свою жизнь со спортом. «Пока буду продолжать спортивную карьеру, а в будущем хочу стать тренером. Мне и сейчас интересно заниматься с детьми и видеть, как они развивают- ся, становятся настоящими спортсменами», - говорит Андрес, который вместе с другими старшими учениками помогает Сергею на тренировках.

Пока наш чемпион учится в Нарвском Языковом лицее на четверки и пятерки и дополнительно усиленно изучает необходимые для будущей карьеры эстонский и английский языки. Все это – в радость. «Когда учился в классе шестом, был момент, когда справляться со всеми нагрузками сразу стало тяжело, но именно спорт и помог научиться четко распределять свое время и быть пунктуальным», - рассказывает Андрес.

Наша справка

Основатель и тренер клуба «Конкиро» Сергей Тимофеев свою спортивную карьеру начал в 1979 году, когда служил в ВДВ. В 1981 году он стал чемпионом своей дивизии по рукопашному бою, в 1986 году – кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою.

Неоднократный чемпион Эстонии по каратэ.

В 2003 году основал клуб «Конкиро», за эти годы в нем выросло 147 чемпионов Эстонии, 2 чемпиона Европы, первый в Эстонии чемпион мира по кикбоксингу Сергей Плотников.

В клубе занимаются не только дети, юноши и девушки, но и люди с ограниченными возможностями, для развития спортивных навыков которых разработана специальная методика. Девиз клуба: «Жить – значит становиться лучше».

Вера Малькова