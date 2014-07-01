Ночные мотоциклисты

Дата публикации: Сегодня, 11:49

Семнадцатилетний нарвитянин Карл-Роберт Рейнике победил в финале ночного супермотокросса на трассе Кивиыли.

Фрагмент заезда.

Вообще-то главное событие Кивиылиской трассы — это ежегодный мотофестиваль, который нынче проводился с 18 по 20 августа уже в десятый раз и включал очередной этап чемпионата мира в классе мотоциклов с коляской, этап чемпионата Европы в классе квадроциклов, этапы чемпионата Эстонии по эндуро и в классе мопедов, а также новые шоу-соревнования.

И все же, считает тренер спортшколы «Энергия» Алексей Виноградов, самым ярким и привлекшим наибольшее внимание зрителей стал ночной мотокросс, который прошел при умело организованном и эффектном освещении: вся трасса озарялась иллюминацией. В финал попали 11 человек из 40. Старт был дан в субботу 19 августа в 23.00. Карл-Роберт Рейнике финишировал первым, и эта победа может считаться логическим и многообещающим шагом в карьере молодого спортсмена, который год назад здесь же и в аналогичном мотокроссе занял четвертое место.

В этом году 12 августа в Пылгасте на престижных соревнованиях Top-200, где как раз и собрались почти 200 участников, Карл-Роберт стал бронзовым призером. А немного ранее, 3–4 июня, на чемпионате Эстонии в классе Open он пришел седьмым. По мнению Алексея Виноградова, очень хороший результат, так как это был чемпионат среди взрослых, и юному спортсмену пришлось состязаться с членами сборной, в том числе и с победителем Танелем Леоком, который входит в десятку сильнейших гонщиков мира.

Сергей Трохачев