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Спорт
Спорт с лошадями, фокусами и шашлыками

Дата публикации: Сегодня, 11:59

В субботу, 19 августа, на Ореховой горке состоялся праздник «Мама, папа, я — спортивная семья». Организатором события выступило ЦУ Linna Arendus. Его руководитель Софья Хомякова и ее команда постарались подогреть в людях интерес к спортивному времяпрепровождению. На праздник пришло много детей, а еще там были лошади, четыре барана, коза и кролик.

 

Спорт с лошадями, фокусами и шашлыками

Экстрим — только в присутствии родителей! Ксения Трохачева

 

Статные лошадки прогуливались прямо среди публики в сопровождении девочек из конно-спортивного клуба «Райдер». Особую симпатию у детей вызывали пони, дети наперебой гладили их, что ничуть не мешало миниатюрным лошадкам уплетать аппетитную траву.

- Они проголодались. Ведь мы приехали из Кохтла-Ярве, - пояснили девушки.

 

Спорт с лошадями, фокусами и шашлыками

 

Как выяснилось, лошадей привезли в трейлере, а люди добирались более подходящим для них транспортом.

Кроме катания на лошадях, можно было поучиться стрелять в тире, покататься на роликах, посмотреть научные и одновременно с этим шуточные эксперименты, представленные Артуром и Улдисом, молодыми людьми из Тартуского научного центра «Аххаа». О любителях регулярно питаться тоже не забыли - шашлыки и напитки добавили «изюминку» в праздник.

 

Спорт с лошадями, фокусами и шашлыками

 

Вокруг небольшого вольера столпилось особенно много посетителей. По вольеру расхаживали четыре барана и коза, а в углу сидел кролик в клетке. Оказалось, все эти животные были спасены от верной гибели и определены в приют «Аюда». Люди подолгу задерживались у вольера, слушая историю о приюте, основанном Ксенией Клочковой и ее другом Андреем Григорьевым.

 

Ксения Трохачева

Спорт с лошадями, фокусами и шашлыками


 

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