В шестнадцать лет - мастер ФИДЕ

Дата публикации: Сегодня, 13:42

Нарвский шахматист Алексей Гаранин из клуба "Авеста" на 3-м зональном туре Балтийских стран сумел превысить норматив мастера ФИДЕ.

Эти соревнования проводились в Лиепая (Латвия) с 16 по 22 июня. Здесь собрались 24 участника, по 8 шахматистов из Литвы, Латвии, Эстонии. Победителем стал международный гроссмейстер Алоиз Квейнис из Вильнюса с 6,5 очками из 9. Лучший в Эстонии международный гроссмейстер Оттомар Ладва из Хаапсалу набрал 5,0 очков.

Шестнадцатилетний Алексей Гаранин, двукратный чемпион Эстонии среди юношей 2016 и 2017 годов в последний момент заменил мастера ФИДЕ Романа Ежова и показал отличную игру. В итоге Алексей набрал 4 очка, поднял свой рейтинг до 2300 и тем самым превысил норматив мастера ФИДЕ.

Формально этот результат будет утвержден на ближайшем конгрессе ФИДЕ, но так или иначе в Нарве стало одним мастером больше.

В открытом мастерском турнире в Паневежисе, который прошел 3–9 июля, Алексей выступил не столь успешно, как в Лиепая: набрал 3 очка из 9 и занял 20 место. С аналогичным результатом сыграл и Яан–Платон Иванов из нарвского клуба "Каисса". Зато тринадцатилетняя Анастасия Синицына, выступавшая за Таллиннский "Malekool 64", завоевала 5 очков и впервые преодолела норматив мастера ФИДЕ среди женщин.

21 июля на чемпионате Эстонии по молниеносной игре с контролем 3 мин +2 сек., состоявшимся в Таллинне, молодые нарвитяне завоевали две награды первенства: Владислав Протасов с 7,5 очками из 9 стал чемпионом страны, а Рихард Ага с 6,5 очками — бронзовым призёром. Неплохо показали себя Алексей Ганюков, занявший 6 место и Арсений Никитин — 8 место. Среди девочек в категории G10 Варвара Рогатень с 9 очками из 14 оказалась на 4-м месте, а Арина Полуэктова (G14) с 5,5 очками из 9 заняла 5 место.

В ближайшее время следует ожидать результаты нарвских шахматистов на чемпионате Евросоюза. который пройдет с 1 по 9 августа в австрийском городе Мурек.

Сергей Трохачев

(По информации тренера ФИДЕ Леонида Пелешева)