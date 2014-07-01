Стадиону «Фама» требуется новая резиновая крошка

Дата публикации: Сегодня, 11:28

Искусственному футбольному полю, расположенного в Нарве стадиона «Фама», требуется новая резиновая крошка. На соответствующие цели необходимо 2800 евро.

Об этом в своем письме Нарвскому городскому собранию сообщил президент нарвского «Транса» Николай Бурдаков. «Футбольное поле используется для тренировок как командами нашего клуба, так и командами других клубов, а также школами Нарвы. Ежедневно на нем тренируются около 200 человек. Из-за интенсивной эксплуатации и в связи с необходимостью очищать поле от снега в зимний период, с поля уходит наполнитель искусственной травы - резиновая крошка», - написал Бурдаков.

Согласно экспертизе, сделанной Эстонским футбольным союзом, чтобы поле и дальше соответствовало требованиям, необходимо наполнить его новой крошкой. В общей сложности необходимо шесть тонн крошки.

По существующим на сегодняшний день ценам, расходы на покупку необходимого количества наполнителя составят 2800 евро, отметил Николай Бурдаков, попросив найти эти средства в дополнительном бюджете Нарвы.

"ВП" по информации err.ee