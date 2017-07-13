Удачное лето нарвского велосипедиста

Дата публикации: Сегодня, 10:08

Глеб Карпенко из Нарвы стал бронзовым призером на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проводился с 23 по 30 июля в венгерском городе Дьёр.

Глеб Карпенко перед стартом.

Эти весьма престижные соревнования, призванные готовить олимпийский резерв, были учреждены в 1990 году для спортсменов в возрасте 12–18 лет. На нынешнем фестивале собрались участники из 50 стран, и было представлено 10 видов спорта.

На олимпийском фестивале

25 июля на дистанцию 10 км с раздельным стартом вышли 97 велосипедистов. Глеб Карпенко, которому в октябре исполнится 16 лет, стартовал 57-м, следовательно, он уже был в курсе некоторых результатов. Причем, как признался спортсмен, на финише он показывал лучшее время, но в самом конце его опередили стартовавшие позднее Уильям Блум Леви из Дании и Михель Хессманн из Германии, которые стали, соответственно, первым и вторым. При этом нарвитянин отстал от победителя менее чем на шесть секунд, а серебряному призеру уступил меньше секунды. Пришедший четвертым итальянский гонщик Антонио Тиббери отстал от Карпенко всего лишь на 5 сотых секунды. Глеб преодолел дистанцию за 13 минут, 18 целых и 32 сотые секунды. Два других эстонца — Эрки Лаанемяэ и Тоомас Воол — финишировали соответственно 13-м и 38-м.

С учетом такой исключительной временной плотности результат Глеба Карпенко можно и нужно считать успешным. Даже несмотря на то, что в групповой гонке на 71,8 км 27 июля он стал пятым. Возможно, сказалась усталость в силу насыщенного июльского графика.

На Тартуской велогонке

Этот многодневный молодежный велотур, предназначенный для шестнадцатилетних, проводился с 3 по 6 июля, то есть промежуток между этими двумя ответственными соревнованиями составил меньше месяца. В заметке о результатах воспитанников спортивной школы "Энергия" (НГ от 13.07.2017) Глеб Карпенко, который выступает за таллиннский "Калев" не был упомянут. Между тем, тартуский велопробег стал его триумфом. А именно. Первый этап (дистанция 54 км) Глеб завершил первым, опередив Йоргена Вимберга из "Энергии" и получил красную майку лидера. На втором этапе (60 км) он пришел четвертым, уступив Вимбергу, который стал вторым. Третий этап Глеб закончил 12-м, но показал при этом лучшее время среди нарвских участников. Наконец, на четвертом этапе стал вторым, однако по сумме всех результатов победил в этой нелегкой гонке.

Место жительства и тренировок — Нарва

Тот факт, что Глеб Карпенко выступает за "Калев", видимо, сказался на своего рода информационном умолчании о его достижениях. Между тем, он — чемпион Нарвы и чемпион Ида-Вирумаа, неоднократный победитель этапов чемпионата Эстонии, бронзовый призер Европейского польского тура в составе сборной страны.

Однако возникает резонный вопрос: если нарвитянин выступает за иногородний клуб, значит, по идее, он должен и проживать в этом самом городе с целью оптимизации тренировочного процесса. Вовсе не обязательно, как разъяснил, отец Глеба Сергей Карпенко, сам велосипедист, занимавшийся под руководством тренера нарвской "Энергии" Геннадия Акимова. Современные электронные средства, то есть разнообразные датчики позволяют осуществлять тотальный мониторинг состояния спортсмена практически в режиме реального времени. Тренер при этом может находить на каком угодно расстоянии (в данном случае путь от Нарвы до Таллинна не столь значителен). Главное, чтобы он на основании получаемых данных принимал нужные решения и планировал дальнейшую последовательность тренировок, а также соразмерную нагрузку.

Фактически так и происходит. Глебу совершенно нет нужды куда-либо отъезжать в ходе тренировок. Разве что попрактиковаться на велотреке в Таллинне, где он, кстати, уже стал чемпионом Эстонии.

Кроме того в Нарве вокруг юного спортсмена сложилась особая атмосфера доверия. Здесь ему активно помогают его отец, а также целая семья Вшивцевых: старший Евгений Иванович, его сын Владимир, жена Владимира Елена, их сын Вячеслав, а также Елена Малинина, тренер Глеба по фитнесу.

Мировая практика лишь подтверждает, что в условиях глобального сосуществования, спортсмены очень часто выбирают для себя клубы, расположенные не просто в другом городе, но порой и в другом государстве. Но когда наступает время престижных международных состязаний, эти спортсмены за редким исключением выступают под своим флагом.

Глеб Карпенко — нарвитянин и остается таковым. Значит, любая его международная награда становится и знаком отличия для его родного города.

Сергей Трохачев