Нарвские гребцы успешно выступили в Пярну

Дата публикации: Вчера, 14:44

150 спортсменов из Таллинна, Пярну, Тарту (целых три команды), Вильянди, Нарвы соревновались на 6–7 этапах за кубок Эстонии 22–23 июля на гребной базе "Калев".

Результаты воспитанников спортивной школы "Энергия" оказались впечатляющими. Елизавета Федорова в классе С (13–14 лет) на байдарке-одиночке выиграла дистанции 200 и 1000 метров и, соответственно, стала победительницей данных соревнований по сумме обеих дистанций. Можно сказать, что она лидирует уверенно и последовательно, так как 3 мая в Вильянди на очередном этапе кубка она также победила.

В том же возрастном классе среди юношей на аналогичных двух дистанциях первым по гребле на каноэ стал Федор Манюкевич. Второе место завоевал Артем Волгирев, а третье — Иван Петченко. В итоге весь пьедестал достался "Энергии". Причем эти спортсмены буквально повторили свой результат в Вильянди, когда они в точно такой же последовательности "оккупировали" все три места.

Юлия Варшавская в классе «В» (15–16 лет) дистанцию 200 м на байдарке-одиночке одолела быстрее всех, а на 1000 м пришла третьей. В итоге по сумме у нее второе место. Два месяца назад в Словакии на международной регате она в паре со спортсменкой из Таллинна на байдарке-двойке вышла в полуфинал на всех дистанциях среди 30 сильных соперников, что можно рассматривать как хорошее достижение. Напомним, что Юлия, помимо гребли, занимается еще и волейболом и участвует в чемпионате Эстонии.

Для обеих дистанций предусматривался и объединенный класс В+С, то есть от 13 до 16 лет. И здесь Елизавета в паре с Юлией на двойке выиграли в двух заездах.

В такой же смешанной возрастной группе Федор Манюкевич и Артем Волгирев на каноэ-двойке заняли в итоге третье место.

Среди женщин на байдарке-одиночке ожидаемой и безусловной победительницей на 200 и 1000 метрах стала Наталья Торцова. Так закончился первый день соревнований.

Во второй день главным событием стала эстафета среди гребцов до 16 лет, то есть опять же в объединенной возрастной группе. Всего участвовали 6 команд. Нарвская команда была представлена тремя двойками: двумя байдарками и одним каноэ. Золотую пару Елизавету Федорову и Юлию Варшавскую дополнили бронзовые призеры первого дня Артем Волгирев и Федор Манюкевич, а также байдарочники Алексей Румянцев и Сергей Карпушов. Состязание оказалось трудным и довольно жестким. Нарвитяне сумели практически победу в упорнейшей борьбе.

Таким образом, соревнования в Пярну закончились триумфально для "Энергии". Ожидаем последующих стартов.

Сергей Трохачев

(По информации тренера Александра Дубровина)