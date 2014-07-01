Футболисты Narva United сотворили громкую сенсацию в Кубке Эстонии

СпортФутболисты Narva United сотворили громкую сенсацию в Кубке Эстонии
Команда Narva United FC, выступающая во второй лиге Эстонии по футболу (четвёртый по силе дивизион в стране), обыграла в матче 1/32 финала Кубка Эстонии Tipneri Karikas команду высшей лиги Pärnu JK Vaprus, сотворив тем самым одну из самую громкую сенсацию текущего розыгрыша кубка.
До начала матча гости из Пярну считались явным фаворитом в противостоянии, и это не случайно, ведь команды по классу разделяют целых 3 дивизиона: Pärnu Vaprus выступает в Premium Liiga (высшая лига Эстонии), а Narva United играет в Liiga II, т.е. сразу тремя лигами ниже по рангу.
Пропустив мяч в свои ворота на 35-й минуте, игроки Юнайтед продолжили бороться с соперником на каждом участке поля, и на самой последней минуте первого тайма сумели реализовать и свой шанс. Мяч после удара Виталия Андреева со штрафного, рикошетом от ноги защитника пярнуской команды угодил в противоположный от вратаря гостей угол. «Гол в раздевалку» очень помог нарвитянам правильно настроиться на второй тайм.
Уже на 5-й минуте второго тайма, и вновь со штрафного, Виталий Андреев «пуляет» второй мяч в сетку пярнуских ворот, и Narva United выходит вперед со счётом 2-1. Всё оставшееся до конца матча время игроки Вапруса пытаются отыграться ,»загружая» раз за разом свои мячи в штрафную нарвитян. Однако, отличная игра и стопроцентная самоотдача всех без исключения игроков Юнайтед, позволяет команде отстоять победный результат!
После окончания поединка все без исключения футбольные и новостные порталы Эстонии признали победу Narva United над Pärnu Vaprus самой большой сенсацией текущего розыгрыша Кубка.
Александр Тарасенков, игрок Нарва Юнайтед:
Выделять кого-либо в нашем составе смысла нет. Каждый в сегодняшнем матче выложился по полной.
Соперник ничем не удивил. Да, они большую часть первого тайма владели мячём, но после наших корректировок в перерыве, второй тайм был уже совершенно другим.
Отличный матч! Спасибо болельщикам на трибунах!
Александр Дмитриев, руководитель Narva United:
Кто-то назвал нашу сегодняшнюю победу «чудом». Но мы не склонны называть это так. Еще в прошлом сезоне парни показали, что представляет из себя наша команда. Тогда мы обыграли по ходу Кубка, сначала в гостях грозный дубль Флоры, а затем дома и JK Kuressaare. Обоих этих соперников можно считать по уровню игры командами «вышки». Поэтому сегодняшний результат это не «чудо», а скорее очередное подтверждение отличного уровня игроков нашей команды. И это очень отрадно, не взирая на наш любительский статус, и факт того, что 90% нашего сегодняшнего состава проводили матч после полноценного рабочего дня. Браво, парни!
Уже сегодня, в четверг, 27 июля, в офисе Эстонского Футбольного Союза состоялась процедура жеребьёвки стадии 1/16 финала Кубка Эстонии по футболу 2017/2018.
Команда Нарва Юнайтед вновь сыграет на домашнем стадионе, а в гости в Нарву, вероятнее всего, пожалует неоднократный чемпион страны, столичная FC Flora. Правда для этого, Флоре еще предстоит обыграть своих оппонентов по матчу 1/32 финала — Tartu JK Tammeka U21 (данный поединок пройдёт в Тарту 2 августа).
Нарвский Транс в 1/16 финала также сыграет дома, но против более «удобного» соперника, Tallinna FC Levadia III, выступающей в одном дивизионе второй лиги, вместе с Narva United.
Даты и время начала кубковых поединков в Нарве будут объявлены позднее.
Фотоотчёт с матча Narva United FC — Pärnu JK Vaprus доступен на Facebook странице нарвского клуба, по ссылке: https://www.facebook.com/NarvaUnited
Пресс-служба Narva United и Нарвского Футбольного Союза.
Фото: Aleksandr Dmitrijev / Narva United FC
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