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Спорт
Соревнуются искатели приключений

Дата публикации: Сегодня, 12:07

20 июля в Кохтла-Нымме стартовал третий чемпионат Эстонии по 48-часовому приключенческому спорту.

 

Соревнуются искатели приключений

Хейго Пыльд — не только организатор, но и участник чемпионатов по приключенческому спорту. Светлана Зайцева


В первом приближении этот вид спорта как будто напоминает достаточно популярное спортивное ориентирование. На деле, как объяснил группе журналистов из Ида-Вирумаа один из организаторов чемпионата Хейго Пыльд (на фото), это весьма жесткое и зачастую рискованное состязание, хотя и относительно молодое, но успевшее завоевать широкое признание. Не случайно среди участников нынешнего чемпионата есть чемпионы Европы и даже мира. Кстати, за прохождением маршрута на международных соревнованиях, благодаря съемкам с вертолетов, может наблюдать любой болельщик в режиме реального времени.  

Почему в Эстонии уже второй раз для чемпионата избирается территория Ида-Вирумаа? Здесь, объяснил Хейго, наиболее привлекательная местность, которая характерна значительными контрастами: перепадом высот, обилием крупных и мелких водоемов, разнообразной по высоте растительностью и т.д.

Участвуют 20 команд, по 3 человека в каждой. Одна из команд сугубо женская, а вообще команда может быть смешанной. Вплоть до старта, то есть до раздачи карт, участники, которые в основном не спортсмены-профессионалы, ничего не знают о маршруте. Более того, им вручают нарочито сомнительные карты, например, образца 1940-х годов или карты с зеркальным отображением местности. Значит, подчеркнул Хейго, спортсмены должны быть «ментально сильными».

Умение грамотно мыслить пригодится не только для верного прочтения карт, но и при выборе способа передвижения. В зависимости от местности это может быть пеший поход, бег, езда на велосипедах или роликовых коньках, гребля на каноэ, проплыв с нырянием, перемещение по канату, прыжки с высоты и… - кто знает? - может, придется забираться на дерево, а то и на скалу!

Здесь важен правильный выбор тактики: на одном участке целесообразно использовать ролики, на другом сесть на велосипед, а на третьем просто пробежать.

В ходе состязания участники должны «взять» определенное количество пунктов. За каждый пункт начисляется один балл, а победитель определяется по наибольшей сумме этих баллов, набранной за двое суток.

В целом задание крайне сложное. Некоторые участники на каком-то этапе вынужденно покидают дистанцию. Между прочим, замечено, как сообщил Хейго, что на международных, а также эстонских соревнованиях женщины ус- пешнее справляются с маршрутом, поскольку действуют более обдуманно.

Тем интереснее будет узнать о результатах чемпионата Эстонии в этом нестандартном виде спорта: см. www.facebook.com/xtsport/?fref=ts

 

Сергей Трохачев

Соревнуются искатели приключений

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