Байдарочники и каноисты на озере Пюхаярв

Дата публикации: Сегодня, 07:02

На пятом этапе кубка Эстонии по гребле на байдарках и каноэ, состоявшимся 8 июля, воспитанники и выпускники Нарвской спортивной школы «Энергия» показали себя более чем достойно, четыре раза завоевав первые места.

Наталья Торцова (слева) и Роман Хозяинов с сыном.

Старт был очень красивый и зрелищный. Практически с одной линии сразу все участники вне зависимости от возраста, как на байдарках, так и на каноэ, одновременно ринулись в бой. Разумеется, каноэ не может на равных состязаться с байдаркой, хотя бы из-за различий в строении корпуса. Правда, нынешние каноэ, как отметил директор спортшколы «Энергия» Иван Маштаков, в угоду зрелищности изготовляются более узкими, чем прежние, то есть в этом плане даже приближаются к байдаркам, но все равно способ гребли остается принципиально иным. Конечно же, устроители регаты приняли во внимание тип лодки, гендерную принадлежность, возраст и число спортсменов: для каждого разряда засекалось свое время.

Гребцам предстояло обогнуть по кругу живописный остров и тем самым пройти пять километров.

Известный в Нарве каноист-одиночник Роман Хозяинов на этот раз выступил вместе с супругой Марией на байдарке. Необычная «смешанная» пара одержала победу.

Порадовала команда ветеранов, выпускников «Энергии», в составе Андрея Соловьева, известного нарвского тренера, Сергея Гаврилина, Михаила Ефимова и Айвара Вирунена. Они также стали первыми на байдарке-четверке.

Юный Федор Манюкевич победил на каноэ, а столь же юная Елизавета Федорова — на байдарке. При этом серебро на каноэ досталось их сверстнику Ивану Петченко.

Неоднократная чемпионка Эстонии и едва ли не самая именитая нарвская спортсменка Наталья Торцова на сей раз оказалась второй, а каноист Дмитрий Федоров, признанный лучшим спортсменом Нарвы прошлого года, пришел к финишу третьим. Вряд ли эти результаты свидетельствуют о некоей настораживающей тенденции, тем более, что в регате участвовали 138 спортсменов. Впереди новые старты. Так что выводы можно будет делать лишь по окончании сезона.

Сергей Трохачев